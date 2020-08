Gallegos: Gobierno quiere ayudar a transportistas pero no con base a chantajes

El diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) dijo este jueves que hay voluntad por parte del Gobierno en ayudar al sector de transporte público de pasajeros, pero no con base de “chantajes” o presiones como amenaza de paro técnico.

El legislador respondió a las declaraciones del empresario de transporte Genaro Ramírez, quien dijo esta mañana que de, no aprobarse el subsidio al transporte colectivo, recurrirán a un paro de labores entre el martes y miércoles de la próxima semana.

“Es muy complicado que se les pueda subir (el subsidio) en este momento, no hay dinero, en primer lugar, y deberían de reconocer que el país está pasando momentos difíciles, así como ellos. El Gobierno quiere apoyarlos y respaldarlos pero no con base a chantajes y a presión como lo pretenden hacer”, dijo el diputado en declaraciones en la Asamblea Legislativa.

Actualmente, el Ejecutivo paga a los empresarios del rubro $200 por cada microbús y $400 por los buses que tienen en circulación, aunque este subsidio dejó de cancelarse después de que su vigencia acabara el 30 de junio pasado.

Además, debido a la suspensión de operaciones debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), las autoridades manifestaron que al dejar de pagar esta compensación a los transportistas se ahorraron aproximadamente $6 millones mensuales.

En ese contexto, Gallegos dijo esta mañana que “el Gobierno está accediendo a reconocerles a los transportistas incluso desde el mes de mayo (cuando dejaron de circular, a mediados de mes), en calidad de bono, y posteriormente darles el subsidio de $400 o $200 (a los microbuses)”.

Pendiente de aprobarse

Sin embargo, el también vicepresidente de la Asamblea comentó que “es muy poco probable que ahora se tenga un resultado”, en cuanto a aprobar una nueva prórroga al subsidio mensual destinado a los buseros.

Esto se debe a que legisladores, como el jefe de bancada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos Reyes, han dicho que para aprobar una nueva prórroga al subsidio, los empresarios y el Ejecutivo deben acordar los términos del pago de la compensación y luego llevar ese acuerdo al Legislativo.

En ese sentido, el Gobierno se manifiesta en favor de mantener las cantidades que se vienen cancelando mensualmente, siempre y cuando los empresarios accedan a revisiones mecánicas de sus unidades y que a estas se instalen dispositivos de geolocalización (GPS), mientras que los buseros piden más subsidio o que les permitan subir el pasaje.

En el marco de esas discusiones entre Gobierno y empresarios, el diputado de GANA aseguró que hay “una manipulación de ARENA y el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)”.

A juicio de Gallegos, “ARENA y el FMLN les han dicho (a los transportistas) que no, que no agarren ese dinero (subsidio ofrecido) y que no darán sus votos (para una prórroga), que van a presionar para que les suban de $400 a $600 (a los buses)”.

“Existe esta manipulación, relacionado con algunos transportistas, que van a hacer una presión para que les suban”, añadió el legislador, quien afirmó que “el Gobierno ya hizo un ofrecimiento, ya presentó las iniciativas de ley para respaldar con el subsidio a los transportistas”.