Diputados analizan focalizar cuarentena y la circulación según número de DUI

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo este jueves que los diputados analizarán hoy el borrador de ley de cuarentena que contempla medidas focalizadas en municipios con más casos de coronavirus (COVID-19) y la restricción en la circulación de personas según documento de identidad (DUI).

“Hemos elaborado un proyecto que lleva insumos del Ejecutivo, en lo que tiene que ver con la restricción de garantías constitucionales, pero ya no a nivel nacional, sino focalizado. ¿A dónde tiene que actuar el Gobierno de forma focalizada? ¿Por qué vas a castigar a un municipio que no tiene un tan solo contagiado?”, dijo esta mañana en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña.

En ese sentido, el legislador adelantó que pretenden que los recursos económicos y esfuerzos del personal de salud se centren en los municipios con más casos de coronavirus, como San Salvador o Soyapango, y que se regule la circulación de personas en las calles.

“Los municipios que tienen un alto número de contagios son en los que se tiene que atender y orientar todos los esfuerzos económicos, médicos, todo el medicamento para tratar de salir al encuentro (de la pandemia), eso es lo que ha dicho la comunidad médica”, expresó el presidente del Legislativo.

Por ello, dijo que buscan apoyar las medidas sanitarias con una restricción de circulación según el último dígito del DUI, como se hizo semanas atrás pero mediante un decreto ejecutivo.

“Hoy sí va por ley, no como la vez pasada, restringirte la libertad por DUI, hoy sí es ley, porque la Sala (de lo Constitucional) lo que ha dicho es que no puedes restringir derechos constitucionales por decreto ejecutivo. Hoy sí va, porque en la medida de que haya menos gente circulando, el contagio va a ser menor. Le facilitás al Gobierno y al ministro de Salud a llevar acciones que puedan impactar, reducir y detener el avance del virus, y tiene su lógica”, aseguró Ponce.

De acuerdo al borrador del anteproyecto, las personas podrán salir en sus vehículos a comprar insumos mediante este horario: en la primera semana, la población con DUI que termine en dígito impar circulará los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los que tengan último dígito par o cero lo harán martes, jueves y sábado.

El horario se invertirá en la segunda semana y el domingo no habrá restricción en la circulación de vehículos y “esta misma distribución se utilizará para realizar compras de bienes y servicios en establecimientos”, según el fragmento del artículo leído durante la entrevista televisiva.

O sea que la circulación tanto para conductores como la población que se desplaza a pie se verá regulada por la terminación de DUI.

Horarios laborales

El también diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) dijo que esta propuesta de ley a discutir contempla que “los trabajadores del sector público y privado podrán laborar cuatro días consecutivos en jornadas no mayores a nueve horas cada día”, de forma que el resto de la semana permanezcan en cuarentena domiciliar voluntaria.

“Aumentando el número de horas laborales para dar más tiempo libre (a los empleados)… Por ejemplo, una fábrica, si podés hacer que un trabajador en vez de ocho trabaje nueve horas, dale cuatro días a la semana (de trabajo). De los seis días (de lunes a sábado), habrá dos días en que no habrá circulación en las calles”, ejemplificó Ponce.

También dijo que en este documento no oficial plantean que se regule la circulación de personas con mascarillas y la portación de alcohol gel.

“¿Hay una norma que se haya desarrollado que te obligue a que no podés andar sin mascarilla o dispositivo de alcohol gel? No hay, tenemos que hacerlo, hay campañas educando a la población de que debe lavarse las manos, pero no está establecido en un decreto. Cuando descuidás medidas sanitarias, el virus encuentra tierra fértil”, reflexionó.

Otra acción contemplada es evitar hacinamiento en sectores laborales como industrias, en donde consideran que se opere a un 40 % de capacidad del personal.

Lo que aún debe analizarse es el tiempo en que se aplicará esta ley de cuarentena, ya que el Gobierno central actualmente tiene en marcha un decreto ejecutivo que regula la entrada en vigencia de fases de reapertura económica y social, cuya segunda etapa debería iniciar este próximo 7 de julio.

Por ahora, negocios de venta telefónica o en línea, restaurantes en modalidad a domicilio y clínicas privadas por cita son algunos de los rubros que han vuelto a reabrir tras finalizar la cuarentena domiciliar que se estableció desde el 21 de marzo pasado.

El transporte público, call centers, industrias como calzado o creativas, así como negocios de servicios profesionales están previstos a reabrir el día 7, pero el ministro de Salud, Francisco Alabí, mencionó que aún no ve factible pasar a la segunda fase de reapertura económica y social.

Por su parte, la propuesta del Legislativo surge luego de que el pasado 24 de junio el Ejecutivo presentara una propuesta para establecer un régimen de excepción por 15 días, en los que derechos como la libertad de tránsito, libertad de reunión e inamovilidad de residencia.

“El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar en un alto porcentaje el virus”, dijo el asesor jurídico de Presidencia, Javier Argueta, al presentar la propuesta en la Asamblea.

Sin embargo, los legisladores optaron por organizar reuniones con representantes del sector médico, universidades o juristas para discutir la validez o no de decretar dicho régimen de excepción que solicita el Gobierno central. De dichas reuniones de la Comisión Política es que surgió la propuesta que se discute este jueves.