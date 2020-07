Alcaldesa de Tepecoyo y diputada suplente de GANA dan positivo por Covid-19

La diputada suplente, Rebeca Abigail Cervantes, y la alcaldesa del municipio de Tepecoyo, Janet González, ambas del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) informaron este lunes por medios de sus cuentas de Twitter que han dado positivo a coronavirus (COVID-19).

“Hace unos días empecé a sentirme mal, razón por la que me ausente de mis actividades y me he auto aislado. Así como muchos salvadoreños he dado positivo a COVID19. Los casos se están desbordando, por favor tomen todas las medidas y #QuedateEnCasa “, escribió la diputada Rebeca Abigail Cervantes en su cuenta de Twitter.

Mientras que la alcaldesa de Tepecoyo escribió: “Como muchos salvadoreños en estos momentos, estoy luchando contra el COVID-19, gracias a Dios vamos mejorando”.

“GANA se solidariza con nuestra alcaldesa de Tepecoyo y miembro del Directorio Nacional @JanetGonzalezSV, quien confirmó que dio positivo al #COVID19. Rogamos a Dios por su pronta recuperación para que siga apoyando a su amado pueblo”, fueron las palabras del partido GANA en su cuenta de Twitter.

En los últimos días algunos funcionarios de Gobierno y otros políticos han dicho que padecen la enfermedad o ya se recuperon.