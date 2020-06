Nepotismo en el gobierno de Nayib Bukele

En su primera semana de gobierno, el presidente NayibBukele generó una ola de indignación en las redes sociales al denunciar prácticas de nepotismo en los gobiernos del FMLN. El mandatario no solo hizo las denuncias, sino que despidió a decenas de funcionarios por ser familiares de algunos dirigentes de ese partido.

Entre los despedidos figuraban parientes del expresidente Sánchez Cerén, del excanciller Hugo Martínez, de la diputada Nidia Díaz, del exvicepresidente Óscar Ortiz y de otros dirigentes pesados del FMLN como Norma Guevara, José Luis Merino y el ahora prófugo de la justicia Sigfrido Reyes.

Desde su campaña presidencial, Bukele prometió acabar con las redes de compadrazgo y nepotismo. Aseguró que sería diferente. Sin embargo, en sus primeros días de gobierno, mientras señalaba de corruptos a los dirigentes del FMLN, el presidente nombraba en cargos públicos a algunos de sus familiares.

Por ejemplo, su tío Miguel Kattán fue nombrado secretario de Comercio e Inversión, y, tiempo después, colocó a su hermano Yamil Bukele en la presidencia del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Según los currículos publicados en el portal de Transparencia, Kattán es un mercadólogo especializado en “manejos estratégicos de negocios” y Yamil es licenciado en administración de empresas.

El presidente Bukele también nombró a su primo Guillermo Hasbún como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), y a su cuñada, Arena Ortega, embajadora en Misión Especial en Cancillería. El primero, según su currículo publicado en Transparencia, no tiene títulos académicos. Únicamente destaca sus labores como youtuber. En ninguno de los casos aparecen los salarios que devengan.

El clan Bukele

El pasado 7 de junio, el periódico digital El Faro publicó un reportaje titulado El clan Bukele que gobierna con Nayib, en el cual revela la poderosa influencia que ejercen tres de los hermanos del mandatario (Karim, Ibrajim y YusefBukele) en los asuntos públicos.

Fabio Castillo, quien fue primer regidor de Bukele en la alcaldía de San Salvador, criticó en una entrevista con El Diario de Hoy la influencia de los hermanos Bukele en las decisiones del gobierno. Calificó al actual gobierno de “tribal”.

Además, Castillo hizo una alegoría para ilustrar el clan Bukele: recordó que, si en los años de los gobiernos militares la influencia la tenían los coroneles, en el actual gobierno la tienen los hermanos del presidente.

Ni Karim, ni Ibrajim, ni Yusef tienen cargos públicos. Pero según la investigación de El Faro, “son los principales estrategas, lobbistas y emisarios del gobierno”.

La influencia de estos no solo estuvo presente en la elección de los funcionarios del gabinete presidencial, sino, como se vio recientemente con Karim Bukele, de negociar con los diputados la aprobación de créditos y con algunos empresarios tradicionales la extensión de la cuarentena domiciliar por la pandemia del Covid-19.

“Aunque hay 16 ministros designados, seis secretarios de la Presidencia y tres comisionados, numerosas fuentes consultadas por El Faro confirman que en las decisiones importantes del gobierno participan, a veces únicamente, los hermanos Bukele Ortez. Explican que incluso dentro de esta reducida cúpula hay jerarquías: el presidente, por su cargo, y Karim, por sus funciones, son los estrategas que definen el rumbo del Ejecutivo; Yusef y Ibrajim son consejeros que recogen información y hablan al oído de su hermano. Ninguno, al no tener un cargo asignado en el Gobierno, está en estos momentos sometido a ninguna ley de contraloría dedicada a los funcionarios públicos”, dice el reportaje de El Faro.

Karim Bukele, de 33 años, es un empresario que fue jefe de campaña de Nayib. Según las fuentes de El Faro, Karim es el más alto negociador del actual Gobierno.

Una muestra del poder de Karim ocurrió en la sesión legislativa del pasado 4 de mayo, donde negoció con la Asamblea Legislativa el aval para que el gobierno pueda contraer $1,000 millones más en deuda. Fue la primera vez que habló con los medios de comunicación en calidad de delegado presidencial.

Los otros dos hermanos, los mellizos Yusef y Ibrajim, también inciden en las decisiones del presidente Bukele y han aparecido en eventos públicos del gobierno.

Ibrajim es un activo tuitero que a veces da opiniones como si fuera funcionario del gobierno. Entre el 18 y el 25 de agosto de 2019 viajó a Turquía con fondos públicos a una misión oficial en la que fue presentado como “asesor del presidente”.

“Para el viaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le compró un boleto por $7,644 y lo llevó como “invitado especial”, con gastos de representación por $1,172. El objetivo del viaje, según un documento subido al portal de transparencia”, dice el Faro.

Yusef, por su parte, es licenciado en economía y, según el expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, es quien escucha las inquietudes de las gremiales del sector privado.

En un evento público, un periodista de El Faro le preguntó a Yusef su relación con el presidente y este aseguró que únicamente le estaba ayudando a su hermano pero que no tenía ningún cargo oficial. Cuando el periodista le mencionó que había empresarios que lo ubicaban como interlocutor directo del presidente, este respondió: “Yo tengo el oído del presidente, entonces, por decirlo, por eso me hablan a mí, para que yo transmita mensajes”.

Además, a Yusef también lo ubican como uno de los principales enlaces del presidente con el partido Nuevas Ideas, dirigido por uno de sus primos, Xavier ZablahBukele. En las pasadas elecciones presidenciales, Yusef fue el jefe de Nuevas Ideas para el centro de votación ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

El clan Recinos: Cuatro hermanos

El presidente Bukele no es el único que tiene familiares trabajando en el gobierno. De acuerdo con un reportaje de El Faro, desde que Carolina Recinos asumió como jefa del gabinete presidencial, el 1 de junio de 2019, cuatro de sus hermanos entraron a trabajar al gobierno.

Uno fue contratado como gerente de Bandesal, otro como jefe de seguridad del CNR y otra como cónsul en Estados Unidos. Además, recientemente, otra hermana de Recinos ganó un contrato para instalar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, esto a pesar de no tener el equipo ni el dinero para poner a operar el negocio. Pero eso no fue ningún problema, pues acudió a un banco gubernamental (Bandesal) donde su hermano es gerente y solicitó un préstamo de $22,514. El crédito le fue aprobado a pesar de las alertas de un claro conflicto de interés.

En junio del año pasado, pocos días después de asumir la presidencia, Bukele despidió a varios empleados públicos con el argumento de ser familiares de dirigentes del FMLN y acusó a ese partido de corrupción y nepotismo. Sin embargo, días después se supo que Bukele también había instalado en puestos de gobierno a algunos de sus amigos y familiares.

Pero el caso de Carolina Recinos, comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, ha desatado un escándalo. No solo por emplear en el gobierno a cuatro de sus hermanos, sino por utilizar un banco gubernamental para dar un crédito de varios miles de dólares a una de hermana, quien, por otra parte, ganó un contrato con el Ministerio de Hacienda de manera directa, es decir, sin competir con nadie.

De acuerdo con documentos obtenidos por El Faro, el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) benefició a dos hermanos de la comisionada presidencial: a Herbert Orlando Recinos Montes lo contrató como gerente de Fondeo y Cooperación y a Susana Elizabeth Recinos Montes le otorgó un crédito de $22,514 luego de ganar un contrato en Hacienda para instalar una cafetería.

“La solicitud del crédito encendió las alertas del banco. El Comité de Créditos de Bandesal consideró que la petición generaba un conflicto con las normas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y con un manual para prevenir el lavado de dinero y activos”, dice El Faro.

Luego agrega: “Las alertas eran generadas por las relaciones familiares de la solicitante. Susana Elizabeth Recinos Montes es hermana de un gerente de Bandesal y también es hermana de Martha Carolina Recinos de Bernal, una de las mujeres más poderosas del gobierno de NayibBukele”.

El Faro asegura que Bandesal ocultó la información relacionada al crédito otorgado a la hermana de Carolina Recinos. Subió al portal de transparencia el acta de reunión de la junta directiva del 11 de febrero de 2020, pero omitió la información sobre el préstamo de 22, 514 dólares.

El pasado jueves, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, reconoció ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que le otorgaron un crédito a la hermana de Carolina Recinos, pero negó que exista un conflicto de interés.

“¿Dónde está el conflicto de interés?… No lo pidió para gastos personales, no lo pidió para comprar vivienda, no lo pidió para comprar vehículo. Lo pidió para ir a poner un negocio, absolutamente válido dentro de las políticas en los reglamentos de BANDESAL, es una ciudadana más, es un honor respaldar a una mujer luchadora”, justificó.

Un historial por acoso sexual

Juan Pablo Durán es un exmilitante de los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Cambio Democrático (CD). En 2006, el tribunal de honor del PDC lo acusó de acososexual “en repetidas ocasiones” en contra de dos mujeres. En ese entonces, Durán era diputado pedecista y jefe de fracción de ese partido. Por eso, el tribunal señaló que este “se valió de su cargo” para acosar a las mujeres.

En 2010, Juan Pablo Durán fue expulsado del partido Cambio Democrático tras ser acusado por corrupción. Las denuncias fueron un escándalo.

Durante el gobierno de Mauricio Funes, el actual presidente de Bandesal fue nombrado presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia. Aquí también fue destituido por denuncias de acoso sexual.

Los otros hermanos de Recinos

El Faro también descubrió que cuatro meses después del nombramiento de Carolina

Recinos como coordinadora del gabinete, una de sus hermanas, llamada Emilia Antonia Recinos Montes, fue contratada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como cónsul en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Esta hermana de Recinos, según su documento de identidad, es bachiller comercial. En el portal de Transparencia su currículo aún no ha sido publicado, por lo que se desconoce si tiene alguna experiencia en asuntos consulares.

Dos días después del nombramiento de la hermana de la comisionada presidencial como cónsul en Charlotte, el 18 de octubre de 2019, el Centro Nacional de Registros (CNR) contrató a otro de sus hermanos, Julio Alexander Recinos Montes, como jefe de seguridad de esa institución. Esta persona es un expolicía que fue jefe de la subdedelegación en Berlín, Usulután.

Además, el esposo de la comisionada presidencial, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, es el embajador en Rusia desde el gobierno de Sánchez Cerén. “Bernal Chévez presentó sus cartas credenciales ante Vladimir Putin en abril de 2018 y es uno de los nombramientos efemelenistas que el presidente Bukele no ha cambiado”.

El Faro buscó a la comisionada Recinos y a sus hermanos, también a los otros funcionarios que aparecen en el reportaje, pero nadie quiso responder las preguntas de ese periódico.

Este sábado 27 de junio, Recinos aseguró que sus hermanos no fueron contratados en este gobierno, sino que tienen una larga trayectoria en cargos públicos.

“Es mentira que yo haya traído hermanos míos a este gobierno.No existe ningún conflicto, mis hermanos tienen toda una vida de trabajo en el gobierno”, dijo.

Respecto al crédito de Bandesal a su hermana, Recinos contestó: “Se meten con una mujer trabajadora y luchadora que batalla contra el cáncer, va y pide un crédito ¿saben por qué pide crédito? Porque no somos una familia de ladrones, no le podemos dar una maleta de dinero, no somos de esas familias”.

En el portal de Transparencia no aparecen los salarios de los parientes de Recinos. Pero según una publicación que circula en redes sociales, el hermano que trabaja como gerente de Bandesal gana $4,500, el hermano que trabaja como jefe de seguridad en el CNR gana $4500 y la hermana que trabaja en el consulado de Estados Unidos gana $6,500. Además, el esposo, quien es embajador en Rusia, gana 9 mil dólares.

Redes de presunta corrupción

El gobierno de Bukele no solo ha sido criticado por sus actos de nepotismo. En la última semana también han salido a la luz pública presuntos actos de corrupción. Se trata de adjudicaciones de contratos por parte del gobierno al menos a un funcionario y a otras personas cercanas a servidores públicos.

El pasado 20 de abril, el presidente NayibBukele destituyó al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, conocido como Koky Aguilar, por presunta corrupción.

La decisión de Bukele surgió a raíz de varias publicaciones que hicieran diversos medios de comunicación, en las que se vinculaba al entonces presidente del FONAES como el dueño de una empresa que vendió protectores faciales al Gobierno por 250 mil dólares.

“En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho, a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de @kokyaguilar27, como presidente del @FONAES”, tuiteó Bukele en su cuenta de Twitter.

Antes de convertirse en funcionario del Gobierno de NayibBukele, Aguilar era conocido como empresario del sector reciclaje. INSEMA fue la empresa encargada de recibir el material plástico recolectado en la campaña “Reto Recicla” por medio de la cual el Gobierno recolectó 4.5 millones de botellas plásticas.

De acuerdo con la investigación de Salud con Lupa, este plástico recolectado sirvió para la elaboración de las caretas protectoras que posteriormente adquirió el Gobierno.

Los protectores faciales fueron vendidos al Gobierno a un precio unitario de $2.50, según consta en la orden de compra del sitio COMPRASAL, con fecha 15 de abril.

Los empleados del viceministro de Ingresos

El pasado martes pasado, El Diario de Hoy reveló que dos empleados del viceministro de Ingresos fundaron en octubre de 2019 una empresa que recientemente vendió al gobierno $750 mil en protectores faciales.

Los empleados del viceministro son Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez, quienes fundaron hace siete meses una empresa que le vendió al gobierno, el pasado 25 de abril, protectores faciales por 750 mil dólares.

El problema es que estos dos hombres son empleados, en otra empresa, del viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo.

Según El Diario de Hoy, Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez fundaron el 1 de octubre del 2019 la empresa SYGM Asesores S.A. de C.V.

Pero antes de eso, estas dos personas figuraban como empleados de la empresa SCI AuditTaxAdvisory, de la cual el viceministro de Ingresos es socio fundador.

Es decir: los empleados del viceministro de Ingresos fundaron, cuatro meses después que NayibBukele asumiera la presidencia, una empresa que luego vendería al gobierno casi 1 millón de dólares en protectores faciales.

La publicación de El Diario de Hoy sostiene que el pasado 25 de abril el Ministerio de Salud compró 300 mil protectores faciales a SYGM Asesores por $750 mil. Cada máscara costó 2 dólares con 50 centavos, un producto que algunos consideran sobrevalorado, pues otra empresa las vende a 1 dólar con 13 centavos cada una.

Periodistas de ese periódico visitaron el lugar donde supuestamente opera la empresa SYGM Asesores, pero no encontraron nada. “Una persona afirmó que allí funcionan varias oficinas, menos la referida empresa”.

El Diario de Hoy trató de contactar al viceministro de Ingresos y a sus empleados. Pero nadie contestó.

Investigación fiscal

El Fiscal General de la República, Raúl Melara confirmó a El Diario de Hoy que ha abierto varias investigaciones sobre las compras que ha realizado el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia por Covid-19, sobre todo los últimos casos que han sido denunciados por la prensa en los últimos días.

Melara aseguró que también está investigando las contrataciones del Ministerio de Turismo para albergues y el otorgamiento del crédito por Bandesal a la hermana de la comisionada Carolina Recinos.

“Como Fiscalía General hemos abierto expedientes de todas las noticias que hay enrelación a negociaciones entre funcionarios públicos y el Estado, es nuestra obligación legal hacerla”, dijo Melara a El Diario de Hoy.