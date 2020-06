“Mis seguidores me quieren ver en otra posición”

La pregunta fue clara y la respuesta también. ¿Ha recibido ofrecimientos de otros partidos o la posibilidad de ocupar algún puesto en el gobierno cuando termine este proceso y entregue su curul?, preguntó el periodista de Hechos AM, Manuel Burgos.

“Ese es el sentir de la población misma, mis seguidores en redes sociales me quieren ver en otra posición, pero esas son decisiones que no debo tomar en el momento. Yo viviré el día a día”, contestó la diputada Milena Mayorga, quien el jueves renunció al partido ARENA.

Mayorga aseguró que su renuncia al partido tricolor se dio porque “ya no comulgo con ARENA”. Aseguró que los diputados de GANA, Guillermo Gallegos y Guadalupe Vásquez, se le acercaron para ofrecerles su apoyo.

“Agradezco mucho la posición del partido GANA, específicamente el diputado Guillermo Gallegos, en ofrecerme de manera muy solidaria su estructura por si me animo a correr como diputada independiente”, dijo.

La diputada aseguró que en su momento analizará, con abogados constitucionalistas, si es posible aspirar a una diputación como candidata no partidaria.

“Al final me quedo sola en la Asamblea Legislativa, como diputada independiente, pero así he estado, porque al final la bandera solo era un adorno, pero he estado como diputada independiente durante un año cuatro meses y hoy sí se materializó”.