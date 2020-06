Milena Mayorga renuncia a ARENA

La diputada Milena Mayorga anunció que presentará su renuncia a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La diputada lo anunció a través de sus cuentas de redes sociales.

“HOY RENUNCIO A ARENA”, publicó sin dar mayores detalles.

Mayorga fue miss El Salvador en 1996. Posteriormente trabajó en programas de la televisión iniciando como modelo y terminando con su propia revista matutina.

El 14 de mayo de 2017 Mayorga presentó su inscripción como precandidata a diputada por San Salvador en el ahora principal partido de oposición.

Su carrera política en ARENA, sin embargo, no comenzó ese día sino que desde los años 90 fue voluntaria en la Juventud Republicana Nacionalista (JRN). Pero, como ella ha contado, se retiró para hacer carrera en los medios de comunicación.

En las elecciones municipales y legislativas del año 2018 ganó su diputación por San Salvador haciendo campaña con Domingo Monterrosa Barrios como su símbolo para acercarse a una parte de los votantes.

El 8 de julio de 2019 fue citada por el Tribunal de Primera Instancia arenero para informarle del inicio del proceso de expulsión en su contra.

“Esta denuncia por parte del COENA y la COPOL es un cobarde acto para silenciarme e inhabilitarme políticamente”, publicó ese día en sus cuentas de redes sociales.

Las faltas por las que comenzó el proceso en su contra fueron: actos estimados violatorios a los estatutos; incumplir el Código de Ética y Reglamentos del partido, cometimiento de conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del partido, daños al honor, la intimidad personal y la propia imagen de las autoridades y miembros del partido y desacreditar los procesos internos que desarrolle el partido.

Mayorga había denunciado semanas atrás que había sido marginada de reuniones internas de la fracción legislativa, a su vez denunció que era víctima de violencia política.

Tres meses después dijo en una transmisión en sus cuentas de redes sociales que no iba a renunciar al partido, no obstante, según ella, era víctima de violencia política y estaba siendo bloqueada para impedirle seguir participando en los procesos de elección interna.

Esa vez también admitió que al ser expulsada o renunciar no tendría posibilidades de inscribirse en partidos políticos para competir por la reelección como diputada por San Salvador.

El 1 de octubre de 2014 La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el transfuguismo advirtiendo que cuando un diputado se declare independiente habrá cometido fraude al elector y a la Constitución.

En su resolución, la Sala estableció que cuando el diputado voluntariamente abandona el partido político por el cual participó en las elecciones y se declara independiente, crea o se asocia a otro grupo parlamentario violenta la representación proporcional de las fuerzas políticas.

Asimismo, existe un aumento de la representación en otra fuerza política que no votaron los electores.

Los entonces magistrados Óscar Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González sentenciaron que los diputados no tienen potestad para desertar de la representación política que los electores les dieron, por tanto, la Asamblea no podrá reconocerlos como independientes; tampoco podrán argumentar que pueden usar el derecho de asociación para unirse a otra organización política; los expulsados o los que renunciaron no podrán sumarse a otro partido ni grupo parlamentario; tampoco podrán entrar a uno que no participó en las elecciones.