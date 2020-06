Diputados pueden aprobar ley de emergencia sin Bukele

“Como Asamblea debemos hacer lo correcto: emitir una ley”. Rene Portillo Cuadra, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sugirió en la reunión de la Comisión Política que la Asamblea Legislativa discuta y apruebe una nueva ley de emergencia, no obstante la ausencia de los funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele.

Portillo Cuadra explicó que todas las leyes relacionadas con la cuarentena domiciliaria que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegales tenían vicios en su contenido y porque las aprobó el órgano estatal no autorizado para hacerlo, en este caso el Gobierno Central. La Asamblea, sin embargo, sí está facultada para aprobar leyes.

Recordó, además, que los magistrados establecieron parámetros como que la cuarentena domiciliaria solo puede aplicar para pacientes confirmados de coronavirus, que la libre circulación de personas y de mercancías no puede restringirse por número de documento de identidad ni entre municipios, que el funcionamiento del transporte colectivo puede regularse no paralizarse, que las empresas no pueden ser cerradas con propósitos punitivos, que debe reconocerse la emergencia nacional sin eliminar derechos fundamentales como el de acceso a la información pública, entre otros.

Detalló que, ante la ausencia de los funcionarios, puede tomarse como el aporte de Bukele a la discusión el proyecto de ley de emergencia que mandó ayer en la noche a la Asamblea y que contiene siete artículos en los que básicamente pide mantener la discrecionalidad para el uso de los fondos del Estado.

“Tiene derecho a no estar de acuerdo, lo que no podemos dejar de hacer es emitir una ley que proteja los derechos fundamentales de los salvadoreños”, expresó en la reunión de los diputados que comenzó pasadas las nueve de la mañana. “Ya habló el juez, ahora le toca hablar al legislador”, agregó.

Antonio Almendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), sugirió que fuera convocada la sesión plenaria en la tarde este día para ingresar la propuesta del Gobierno y posteriormente volver a convocar al Gobierno a reunión.

“Si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer. Lo dice dios. Hagamos caso”, afirmó.

Carlos Reyes, diputado de ARENA, señaló que los magistrados ordenaron crear la nueva ley de emergencia sin condicionar acuerdos entre los órganos estatales. “Si están aquí bueno, si no están bueno”, dijo.

“Si dijera deberán por fuerza deberíamos hacerlo los dos. Pero dice podrá”, explicó sobre las palabras que los magistrados usaron en la sentencia para referirse a la reunión entre los diputados y los representantes de Bukele.

Leonardo Bonilla, diputado independiente, advirtió que de nada servirá que los diputados aprueben una ley porque el Gobierno la volverá a vetar, como ya lo hizo con la declaratoria de emergencia y reinicio de las actividades productivas aprobada hace más de dos semanas.

El lunes en la noche la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la mayoría de las leyes que regularon la cuarentena domiciliaria que ordenó el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

En la sentencia los magistrados ordenaron a los diputados y a la administración Bukele sentarse a discutir una nueva ley de emergencia que regulará el combate a la enfermedad originada en China y las fases del reinicio de las actividades económicas.

Desde ayer comenzó a contar el plazo de cuatro días que la Sala dio para la creación de la nueva ley. Y precisamente ayer comenzaron los desencuentros: Bukele los convocó a reunirse en el Hospital San Rafael, en Santa Tecla, mientras los diputados convocaron a los funcionarios al Salón Centroamérica de la Asamblea.

Este día nuevamente se convocaron: los diputados invitaron a la Asamblea y los funcionarios los esperaron en un salón del San Rafael.