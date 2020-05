Nayib Bukele es aleccionado por Costa Rica y su ejemplar manejo de la pandemia

Este artículo fue publicado en el sitio de noticias La Giganta CR y es una respuesta a las declaraciones que el presidente Nayib Bukele brindó la noche del pasado martes, cuando dijo que Costa Rica daba la “percepción de haber aplanado la curva” de contagios de Covid-19, pero que lo único que había hecho era “disminuir el número de pruebas diarias”. Funcionarios del gobierno, exfuncionarios y prestigiosos académicos tildaron de ignorante al mandatario salvadoreño y lo acusaron de falsear las estadísticas.

No, Nayib Bukele, no es culpa nuestra el desorden de El Salvador. Costa Rica no está “dando una percepción”. Costa Rica lo ESTÁ haciendo.

— Tenemos uno de los más completos y mejores sistemas de salud de todo el mundo.

— Un país no que en lugar de invertir en ejército, ha invertido en educación en todas sus áreas.

— Tenemos un Ministro de Salud experto en epidemiología, quien ha liderado esta parte como primer mundo.

— Tenemos al Presidente de la CCSS que ha sabido ordenar, coordinar, gestionar y liderar a la institución para atender esta crisis.

— Tenemos científicos trabajando en un tratamiento contra el COVID.

— Tenemos instituciones capaces de crear los propios equipos de protección.

— Tenemos una institución que por si sola logró completar el genoma del SAR Cov2.

— A pesar de no tener ejército, ha habido una ciudadanía en su mayoría responsable acatando las medidas dadas por el Ministerio de Salud.

— Un equipo de lujo de Seguridad policía y fronteriza que vela por el cumplimiento de las medidas sanitarias.

— Instituciones como FANAL que se han encargado de producir alcohol para la ciudadanía.

— Una institución como Correos de CR que se ha encargado de distribuir alcohol y medicamentos a miles de pacientes para que no salgan de sus casas.

— Esfuerzos entre el Ministerio de trabajo, IMAS, bancos públicos y privados para recibir solicitudes de bonos o retiros del FCL sin salir de la casa.

— Empresas privadas que se han reinventado para ir a dejar a sus casas los pedidos para que no salgan.

— Comunicaciones oportunas y medidas tempranas a toda ciudadanía para evitar el contagio.

— Finalmente un Presidente de la República que bajo su liderazgo, ha sabido delegar, gestionar, proponer y liderar el manejo de esta emergencia.

No, no es una percepción, es una realidad. COSTA RICA lo está logrando sin necesidad de actos populistas, dictatoriales, autoritarios. Costa Rica lo está haciendo con responsabilidad y con ejemplo para el mundo.