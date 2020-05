Diputados de ARENA y PDC no darán sus votos para ampliar cuarentena

Los diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) –a excepción de los disidentes− y Demócrata Cristiano (PDC) anunciaron que no darán sus votos para aprobar un nuevo decreto que mantenga el Estado de Emergencia a raíz de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Otras bancadas legislativas como la del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) todavía analizan si apoyarán o no una prórroga del Estado de Emergencia.

Asimismo, Erick Salguero, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máxima autoridad de ARENA, adelantó este martes por la noche la postura de su partido: “Escuchando las exigencias de la mayoría del pueblo salvadoreño, ARENA ha tomado la decisión de no dar sus votos para la prórroga del Decreto Legislativo 639 que está desprotegiendo a la gente y abriendo paso al hambre y la desesperación”.

En ese sentido, el jefe del grupo parlamentario de ARENA, Carlos Reyes, confirmó este miércoles que no están de acuerdo con los “abusos” del Gobierno al aplicar acciones no aprobadas por el Legislativo para endurecer las medidas de restricción de circulación según terminación del documento de identidad (DUI) o suspensión del transporte público.

“Son cosas que el Gobierno ha estado abusando. Hemos visto que el Gobierno, basado en esta ley, realmente se aplicó no con el espíritu con el que se aprobó (el decreto 639), sino que está haciendo una ley de restricciones la cual no está contemplada. Con estos argumentos hemos tomado la decisión de no apoyar la prórroga de esta ley” de Estado de Emergencia.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció este martes por la noche que pedirán una extensión del Estado de Emergencia que expira el 16 de mayo y con el cual se faculta al Ministerio de Salud establecer acciones como la cuarentena domiciliar o cordones sanitarios.

Pero Reyes afirma que por las últimas medidas del Gobierno, amparadas en decretos ejecutivos y no en la ley especial de cuarentena aprobada la semana pasada, no apoyarán esta prórroga, que sería la cuarta desde que el Estado de Emergencia entró en vigencia el 14 de marzo.

“La Asamblea no aprobó que no hubiera transporte público, no es que se limitara la circulación de un municipio a otro, o que le pidieran el DUI, por ese tipo de cosas creemos que se ha abusado por parte del Gobierno”, añadió el legislador arenero en la entrevista Frente a Frente.

El PDC tampoco dará sus votos, como confirmó el diputado Rodolfo Parker: “No se le debe aprobar ninguna prórroga a un Gobierno que se está dedicando a ser totalmente opaco en la administración de los recursos de la gente y que sigue aprovechando la pandemia para terminar de resquebrajar la institucionalidad”.

Añadió que “no nos podemos permitir tolerar y aceptar que dentro el marco de la pandemia se quiera aprovechar por parte del Gobierno, particularmente el presidente Nayib Bukele, destruir lo poco que hemos construido (en referencia a la democracia tras Acuerdos de Paz)”.

Por su lado, el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, dijo que “si el Gobierno la solicita (prórroga) la vamos a acompañar, creo que los diputados de PCN siempre vamos a acompañar, siempre que venga acompañada de una reapertura económica gradual”.

Reconoció que “las cosas se han complicado, tenemos más de mil casos y creo que esto no va a terminar temprano, nuestro país el estar dando 15 días y tener parado el país, no sé si será lo correcto, sin embargo creo que deberíamos tratar de evitar el contacto masivo con la gente, pero las empresas sí deberían ir trabajando poco a poco, gradualmente”.

“Cerrar completamente los establecimientos, como mercados o supermercados, eso sería complicado para el país”, añadió el legislador.

También confirmó que el Gobierno deberá enviar un plan de reapertura económica gradual, tal como se solicitó en caso que el Gobierno pidiera una nueva prórroga de la cuarentena. “No nos vamos a morir de coronavirus, sino del hambre”, indicó.

Por su parte, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, señaló que “hemos votado a favor de la ley de emergencia y sus prórrogas porque consideramos importante el tema del aislamiento social, pero nos parece preocupante que en el marco de esta ley se estén cometiendo grandes abusos”.

Además mencionó que “hasta el día de ahora los informes enviados por el presidente no son conforme a lo que la Asamblea Legislativa ha requerido y por eso estamos haciendo una valoración seria sobre si acompañar o no esta prórroga”.

Los legisladores confirmaron que sostendrán la discusión sobre si ampliar o no el Estado de Emergencia este jueves en la sesión plenaria.

Sería la cuarta prórroga

El decreto de Estado de Emergencia fue aprobado el 14 de marzo con 83 votos de los diputados y da facultades al Ministerio de Salud para ejecutar este medidas como la cuarentena domiciliar.

Dicha ley de emergencia tuvo vigencia de 30 días pero se amplió tres veces más, la primera por 3 días y luego dos extensiones de 15 días cada una.

El Estado de Emergencia vence el 16 de mayo, por lo que una nueva ampliación mantendría la cuarentena hasta el 31 de mayo, aunque con la ley de cuarentena aprobada la semana pasada, mediante el decreto 639, el aislamiento domiciliar seguirá vigente al menos hasta el 21 de mayo.

Para dar el aval a una nueva ampliación, el presidente de la Asamblea y diputado pecenista, Mario Ponce, sostuvo el 4 de mayo pasado que es necesario que el Gobierno presente una propuesta de reapertura económica gradual y una focalización de la cuarentena, o sea que haya más grupos de personas habilitados para circular.