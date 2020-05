Después de ser su defensora, Deleón es detractora de Bukele

Antes de que Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, la abogada Bertha Deleón era una de las personas de su círculo más cercano. Era su abogada de confianza.

Deleón lo había defendido en casi todos los procesos judiciales que Bukele enfrentó antes de llegar al poder. La abogada no solo le resolvió varios de los problemas legales que tenía encima, sino que también se convirtió en una especie de asesora jurídica.

Entre 2017 y principios de 2019, Bukele enfrentó dos procesos judiciales por los delitos de violencia contra la mujer (supuestamente haberle lanzado una manzana y dicho bruja a la entonces síndico de San Salvador, Xochitl Marchelli) y por calumniar al entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. En los dos casos, Deleón fue su defensora.

Por ese tiempo, todos los amigos y simpatizantes de Bukele la elogiaban. Tanto que llegó a sonar como ministra de Seguridad en un eventual gobierno del entonces alcalde de San Salvador.

Pero cuando este llegó a la Presidencia, se olvidó de su abogada de confianza y entonces hubo una ruptura.

Ahora, Deleón es uno de los rostros más visibles de la oposición y critica con dureza muchas de las acciones de Bukele. Todos los días, desde su cuenta de Twitter, cuestiona al presidente, quien, por otra parte, decidió bloquearla en esa red social.

Las cosas cambiaron. Ahora, todos los amigos y simpatizantes de Bukele la detestan. La atacan. La insultan. La ofenden. Pero ella no ha parado de señalar las acciones del mandatario que le parecen incorrectas.

Este sábado, enumeró una serie de medidas que a su criterio es “lo único que Nayib Bukele ha podido hacer eficazmente”. “1. Infundir miedo. 2. Endeudarnos. Pidiendo dinero a montones, sin presentar ningún plan serio. 3. Publicidad engañosa para “cuidar” su imagen. 4. Manipular datos. 5. Encerrarnos. 6. Violar derechos humanos”.

De vez en cuando, la abogada apela al sarcasmo como arma contra sus detractores. Por ejemplo, en un tuit escribió: “Sí, es cierto que #Yoqueriaserministra, pero cuando #BukeleDictador no se había revelado”.

Además, Deleón ha criticado las actitudes autoritarias de Bukele y los funcionarios “serviles” que, a su juicio, este tiene. “En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Por eso Nayib no quiere rodearse de gente capaz, competente y experta en salud pública. Y está bien si fuera su empresa la q administra, lo malo es q sus decisiones nos afectan a todos. No se puede tapar el Sol con un dedo”.

El pasado 30 de abril, la abogada criticó la nula presencia territorial de Bukele durante los días de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

“Los presidentes de la República no son muñecos de sala, ¿o sí? Desde cuando no aparece Nayib?”, escribió en un tuit. Luego agregó: “Nayib salí al territorio, anda a los hospitales, a los mercados, salí de tu comodidad y entérate de las necesidades de nuestra gente y date un shot de realidad. Salí de tu burbuja de twitter, a la mayoría de gente se le acabaron los 300 dólares y tiene q salir por necesidad. Queremos verte presente, aunque sea en cadena nacional, tanto que criticamos a Sanchez Ceren porque en los grandes problemas se ausentaba y vos estás igual. La mayoría de gente necesitada no está en twitter. Aunque sea un holograma deberías mandar”.

Bertha Deleón también ha criticado que Bukele haya desacatado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ordenan al gobierno dejar de retener a personas que violen la cuarentena domiciliar.

“Señor fiscal general, Raúl Melara, por favor investigue esta privación de libertad por funcionario o empleado público, artículo 290 código penal. 46 días privados de libertad ??!! No omita investigar”.

Días atrás había escrito un hilo de tuits en los que abordaba el mismo tema. Subió un video donde se observan a personas enfermas en un centro de contención y escribió: “Esto está pasando en los centros de contención #COVID19, que son responsabilidad de Nayib Bukele y su gobierno. Gente que lleva más de 40 días privada de libertad, sin información, algunos con otras enfermedades crónicas”.

Luego agregó: La Sala de lo Constitucional ya resolvió recursos de Habeas Corpus y ordenó que se deben mejorar condiciones y sacar a la gente que está sana y cumplió cuarentena. Nayib Bukele y su gobierno no cumple esas resoluciones, no escucha las denuncias que hacemos, y sus simpatizantes y troles atacan a quienes señalamos”

Las críticas de la abogada han sido constantes. “Nayib, quien no estudió ninguna carrera universitaria, no se deja asesorar por especialistas, ni deja que alguien profesional de la salud nos hable con claridad sobre el tema”.

“El presidente #nayibbukele tiene sus necesidades y las de todo su familion q trabaja en el gobierno resueltas, está tranquilo y tiene tiempo para bromear y sentirse un rockstar. Pero no le sigamos mucho la corriente, acordémonos qué hay médicos y enfermeras arriesgando sus vidas”.