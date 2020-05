Asamblea sin votos suficientes para desaforar a Norman Quijano

Norman Quijano, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no será desaforado luego de que este jueves los legisladores no dieran los votos suficientes para que fuera procesado por la Fiscalía ante acusaciones de haber negociado con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.

Con 41 votos a favor del desafuero y otros 34 en contra, más una abstención, el dictamen emitido por la Comisión de Antejuicio no logró los votos suficientes para que Quijano enfrentara las acusaciones en su contra. Los votos necesarios para oficializar el desafuero eran 43.

La defensa de Quijano en este proceso consideró que la evidencia no era suficiente para despojar de su fuero al legislador arenero, argumentando que “ese es el video, no hay más. Ese es el hecho que se le imputa al diputado Norman Quijano, no hay más reuniones. Es errado pensar que la Asamblea solo debe pasar el proceso a los tribunales para que estos decidan. No se puede utilizar la duda en perjuicio del imputado”.

Esto fue señalado los defensores de Quijano después que se mostrara en la sesión extraordinaria un video donde el diputado aparece en una reunión con pandilleros.

Antes de la votación, hubo un debate entre los diputados para determinar si Quijano debía o no ser despojado de la inmunidad parlamentaria para ser procesado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese sentido, el legislador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, dijo que “por nuestra parte hemos tenido acceso a la documentación, la revisamos y en todo esos folios no encontramos una sola prueba en contra del diputado Quijano. No existe formación a causa. Un testigo criteriado puede decir cualquier cosa por comprar su libertad”.

Mientras que Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), señaló que “reconozco el valor del fiscal general de presentar este requerimiento. Lamento estar en esta situación. Tenemos la plena certeza que sí existen indicios para formación de causa. Como GANA hemos tomado la decisión de quitarle el fuero al diputado Quijano”.

Previamente a esta votación en el pleno, una Comisión de Antejuicio estudió las pruebas enviadas por las autoridades judiciales para determinar no la culpabilidad del diputado, sino la posibilidad de que hubiera una posible formación a causa.

Dicha comisión dio sus votos el 4 de mayo para que el pleno de la Asamblea decidiera si quitar el fuero a Quijano y así fuera procesado ante una solicitud de antejuicio presentada por la FGR en enero pasado.

En ese sentido, la Unidad Especializada Contra la Impunidad y Delitos de Corrupción de la FGR fue la que presentó la solicitud contra Quijano por supuestamente negociar con cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) votos en las elecciones presidenciales de hace seis años.

Al respecto, el 21 de enero de este año, Álvaro Rodríguez, fiscal de la Unidad, explicó que Quijano era acusado de fraude electoral y negociaciones ilícitas supuestamente cometidos en el contexto de las elecciones. “Ha sido una investigación seria y compleja”, afirmó.

Aunque el delito de fraude electoral finalmente no se consumó, según el análisis de los legisladores de la Comisión de Antejuicio que finalmente llevó el proceso contra Quijano en estas últimas semanas.

Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), se refirió a ese punto y dijo el pasado 4 de mayo que “el fraude electoral no se concretó, el fraude electoral lo cometió el otro partido que ganó las elecciones”, refiriéndose a Salvador Sánchez Cerén y el FMLN, que en 2014 se convirtió en presidente después de vencer precisamente a Quijano.

“No hay fraude pero sí deberán responder por la reunión con criminales”, agregó Bonilla en esa fecha.

Antecedentes

El 11 de octubre de 2019 el testigo criteriado “Noé”, en el juicio de la mediáticamente conocido como Operación Cuscatlán, declaró que Quijano había ofrecido hasta 1 millón de dólares a representantes de la MS-13 y el Barrio 18 entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En una de esas reuniones se presume que participaron tres cabecillas: “el Snyper”, “el Chivo de Centrales” y “el Cisco de Tecla”. Por el partido tricolor, según el testigo, también estuvo el entonces diputado Ernesto Angulo.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Especializado de Sentencia A proyectó un material audiovisual en el que puede observarse a Quijano sentado de perfil reunido con un supuesto pastor evangélico y un grupo de personas.

En la grabación se escucha a Quijano prometer que, en caso de ganar las elecciones, encauzaría dinero del Gobierno para que los alcaldes invirtieran en la reinserción de delincuentes.

Las declaraciones de Quijano fueron: “Reunirme con los alcaldes para darles plata para que inviertan en rehabilitación; que asciende a más de 100 millones de dólares que está en el presupuesto de la nación; vamos a controlar el presupuesto; porque en el presupuesto de este año; ¿más de 30 millones que el del año 2013 y cuáles son los beneficios? Nosotros hemos pensado en rediseñar el presupuesto y de entrada 100 millones de dólares a los alcaldes para que inviertan en recuperación del territorio”.

Sobre estas presuntas negociaciones entre partidos políticos y pandillas, en agosto de 2017, un testigo identificado solo como “Nalo de Las Palmas” declaró, durante un juicio contra los operadores de una polémica tregua entre las pandillas entre 2012 y 2014, que los dos principales partidos políticos de El Salvador pagaron 350 mil dólares.