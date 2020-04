Secretario jurídico: Cuarentena domiciliar y medidas seguirán aplicándose

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que si la Asamblea Legislativa no amplía este miércoles el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), seguirán aplicando la cuarentena domiciliar y las medidas del decreto 19, pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional.

“Si las resoluciones de la Sala no son acatadas por la Asamblea Legislativa y no se da la prórroga del estado de emergencia, las medidas siguen vigentes… La Sala entiende que son medidas sancionatorias y no de prevención”, dijo al respecto en la entrevista de Hechos de Canal 12.

Esto a pesar de que la Sala de lo Constitucional emitió ayer una segunda resolución en la que establece que sin una ley formal no puede imponerse un “confinamiento o internamiento sanitario forzoso” (retenciones) a quienes violen el régimen de aislamiento domiciliar.

Sin embargo, pese a la sentencia de la Sala y aunque el estado de emergencia expira este miércoles, Castro fue enfático en que seguirán aplicando las medidas de retención de personas.

“Si no hay prórroga, la cuarentena sigue vigente y seguiremos aplicando las medidas”, subrayó el secretario jurídico.

Diputados de la Asamblea Legislativa se reunieron en las últimas horas con representantes del Ejecutivo precisamente para hacer modificaciones al decreto de estado de emergencia que vence este día y que busca prorrogarse. Ayer, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, señaló que se presentará una nueva propuesta con insumos del Legislativo.

Por otro lado, el Gobierno ha reiterado que ciertos decretos ejecutivos en el ramo de salud pública facultan a los cuerpos de seguridad realizar retenciones de quienes violen la cuarentena.

Pero la Sala de lo Constitucional estableció que estos decretos ejecutivos -como el número 19 firmado por el ministro de Salud Francisco Alabí y que el Gobierno está aplicando desde el martes 14- no tienen la validez para retener y llevar a cuarentena a la población que rompa la medida.

Hasta el momento, el Gobierno informa que hay 2 mil 108 personas “restringidas” por violar la cuarentena, las cuales, según el decreto 19, deben ser enviados a centros de salud para que se les evalúe y en caso que se consideren “sospechosos” de portar el coronavirus, son trasladados a centros de cuarentena.