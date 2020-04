Bukele: “No sé si Dios nos ayudará”

El presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Facebook un mensaje quejándose de los ciudadanos que rompieron la cuarentena domiciliaria para, según él, dedicarse en las calles a la codicia, la vanidad y la irresponsabilidad.

“Algunos dicen que es porque no tiene qué comer, y no dudo que en algunos casos sea verdad”, relativizó.

Después, sin embargo, señaló: “Pero la mayoría de casos es mentira, lo que en realidad los mueve (aunque no les guste que se los diga) es la codicia, la vanidad y la irresponsabilidad”.

El mandatario aseguró que en estos días, en los que aún transcurre la cuarentena, los ciudadanos andan en las calles comprando ropa, menores de edad y ancianos fuera de sus casas, lavados de vehículo abiertos, reuniones entre amigos en las casas, clientes en los salones de belleza y consumidores que salen a comprar cosas innecesarias.

“Pensamos que somos ‘listos’ por burlar los controles, cuando lo que somos es necios, que vemos el mal y no nos apartamos de él”, comentó. “Eso no es tener hambre. Eso es no agradecer el regalo de vivir, que Dios nos dio”, agregó.

De acuerdo con su publicación, “Dios” dio a los ciudadanos la oportunidad de salvarse del contagio de coronavirus como “se la dio a su pueblo en Egipto”.

“Parece que los salvadoreños estamos escogiendo contagiarnos y contagiar a nuestras familias”, externó.

“En unos días veremos los resultados de esto, y le pediremos a Dios que nos ayude. Pero no sé si nos ayudará, porque cuando nos dio la opción de escoger, escogimos la muerte”, concluyó.

La primera cuarentena domiciliaria, de 30 días de duración, fue anunciada en la noche del 21 de marzo e incluyó las restricciones ambulatorias para todos los ciudadanos, excepto para los empleados de medios de comunicación, transporte público, restaurantes farmacias, sistema financiero, transportistas de carga.

Además, quedó autorizada la salida de casa para un miembro de la familia que se encargaría comprar víveres y medicamentos.

La segunda prórroga fue anunciada el 7 de abril y terminó el día 28 del mismo mes.

El 29 de abril el Gobierno anunció la tercera prórroga de la cuarentena que terminará a mediados de mayo.

El primer mes de la vigencia de la medida el Estado entregó 300 dólares a una parte de los ciudadanos, a los que se supone son más vulnerables económicamente hablando.