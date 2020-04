Bruch vs. Bruch: Los pleitos de familia en tiempos de coronavirus

Hermann Bruch –que desde hace años intentó incidir en la vida nacional del país− tuvo un altercado en Twitter con su hijo Carlos Hermann Bruch.

La pelea, que llegó a tanto que Carlos bloqueó a su padre en esa red social, se originó por las posiciones encontradas entre ambos respecto a la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

El pasado 27 de marzo, el comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter que una licorera salvadoreña había donado al gobierno 500 galones de solución antibacterial para utilizarlos en los centros de cuarentena.

Carlos Bruch, quien El Diario de Hoy lo ubica como un hombre cercano al gobierno, respondió al mensaje de Rodríguez: “Los buenos empresarios no andan pensando en como no pagar salarios a sus empleados. Sino en ayudar al prójimo en una emergencia”.

Fue entonces que su padre Hermann Bruch le contestó: “La escuela alemana falló contigo. Tu entendimiento de cómo funciona la economía, la creación de empleos, la sobrevivencia de la vaca que da leche, etc es realmente limitada. Solo así se entiende este comentario”.

Tres días después, Bruch padre se quejó porque su hijo lo había bloqueado en Twitter. “Nunca pensé que el fanatismo y la idolatría pudieran llegar al extremo de que mi propio hijo no comprenda el significado de democracia. ¡Me ha bloqueado! En momentos en que la diversidad de opinión es necesaria para construir unidad. ¿Será que estamos a la puerta de una dictadura?”, escribió.

La publicación sobre el bloqueo generó una avalancha de comentarios. Algunos fueron contestados por Bruch padre. Otros simplemente los ignoró.

Por ejemplo, un usuario le reprochó por haber fallado en la educación de su hijo. “A los hijos uno les enseña antes que nada libertad y criterio propio. Su hijo, hoy por hoy, es un troll más al servicio de Sanabria. Que insulta y amenaza mujeres que simplemente expresan sus puntos de vista. Es un delincuente”.

Bruch padre contestó: “No creo. Los padres solo sientan las bases. ¿ha escuchado ud. alguna vez acerca de la oveja negra o descarriada?”.

Las denuncias contra Bruch hijo

El pasado 4 de abril, la abogada Marcela Galeas denunció que el experiodista Carlos Hermann Bruch la había amenazado a través de Twitter luego que ella criticara al presidente Nayib Bukele por algunas posturas respecto a la emergencia provocada por el coronavirus.

“La Constitución fue elaborada para garantizar la protección de los habitantes de la República, no le debería dar trabajo ni molestia cumplirla, nadie le exige actuaciones asombrosas sino legítimas, prontas, empáticas y respetuosas de los dd.hh. (derechos humanos)”, criticó la abogada.

Ante ello, Hermann Bruch le contestó: “¿Por qué no te callas?… Si tu academia no aporta, estorba… Si no lo haces invitaré por todos los medios posibles a que la mayoría lo haga. Reflexiona o pronto estarás siendo públicamente no grata”.

Luego agregó: “Cuando esta señora saca un tweet y además anuncia hilo invito a borrar a borrar y/o sugiero silenciar o bloquear… Ella se ha ganado el repudio ciudadano puesto que en medio de una emergencia emite una información engañosa y antojadiza…”.

Bertha Deleón salió en defensa de la abogada Galeas e identificó a Hermann Bruch como “otro hombre cercano a Casa Presidencial, cuyo único trabajo es atacar a quienes criticamos”.