Gobierno declara cuarentena para todo El Salvador

En conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele dio a conocer que su Gobierno decretó cuarentena en todo El Salvador para evitar contagios masivos de coronavirus, no obstante hasta este día no hay una sola persona enferma o que presente síntomas de haberse infectado.

La cuarentena, que durará 21 días, implica que todos los ministerios trabajarán en la prevención de la enfermedad originada en China, que ningún extranjero podrá entrar al país, que todos los centros escolares suspenderán sus clases y que no podrán realizarse eventos públicos en los que haya 500 participantes.

Los únicos que podrán entrar son los residentes o diplomáticos.

Se mantienen, sin embargo, las actividades económicas como las jornadas laborales y las importaciones y exportaciones.

“Entran por vía marítima o aérea y eso facilita porque los que descargan se mantienen fuera del territorio”, comentó refiriéndose a las importaciones.

Bukele dijo que si Italia hubiera aplicado una cuarentena a Lombardía antes de la propagación del virus su historia habría sido diferente. “Hay que vernos en el espejo de Italia”, comentó.

“Si ellos no pueden controlar el virus imagínense en nuestros países”, expresó.

Recordó que desde hace más de un mes el Gobierno restringió la entrada al país de viajeros procedentes de China y posteriormente ha ampliado las restricciones migratorias según el mapa de propagación del coronavirus.

“Hemos sido uno de los países que ha tomado las decisiones con más anticipación y más agresiva. Es raro porque el país no se distingue por la prevención”, dijo.

Más de tres veces el mandatario negó que el país tenga un solo caso confirmado. Eso, sin embargo, no quiere decir que no pueda aparecer uno. “Eso no quiere decir que no lo vaya a haber en las próximas horas, días, semanas”, aclaró.

En la mañana el presidente Bukele declaró alerta naranja para “tener más herramientas de prevención del ingreso a nuestro país y los subsiguientes contagios”.

El 28 de febrero Bukele anunció que había quedado prohibida la entrada de pasajeros procedentes de Irán, en ese entonces el cuarto país del mundo con más casos de coronavirus.

El 25 de febrero Bukele también anunció que quedaba prohibida la entrada de pasajeros procedentes de Italia y Corea del Sur.

El 9 de marzo el Gobierno ordenó prohibir la entrada de viajeros procedentes de España. Ya está prohibida la entrada al país de viajeros provenientes de China, Francia y Alemania.

Ayer el Ministerio de Salud (MINSAL) ordenó a 32 salvadoreños y cuatro extranjeros procedentes de España permanecer en cuarentena.

Además, el presidente dio a conocer que la Fuerza Armada (FAES) adecuará una de sus bases militares para que funcione como instalación para los pacientes sospechosos o que proceden de países en los que hay altas tasas de la enfermedad originada en China.

El coronavirus causante ha alcanzado los 118 mil 326 casos en 114 países, tras registrarse 4 mil 627 nuevos contagios en las últimas horas, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El número de fallecidos se eleva a 4 mil 292, 280 de ellos en las últimas 24 horas, y cuatro países registraron por primera vez casos: Bolivia, Jamaica, Burkina Faso y la República Democrática del Congo, que está a punto de declarar el fin de la epidemia de ébola iniciada en 2018.

Un total de 4 mil 596 de los casos registrados en las últimas horas y 258 fallecimientos se diagnosticaron fuera de China, y el porcentaje de esos contagios lejos del país origen de la pandemia ya representa casi un tercio del total, tras multiplicarse por 13 en tan sólo dos semanas.

Mientras en China sólo se registraron 31 nuevas infecciones (un ligero repunte frente a días anteriores, por el aumento de los casos importados), en Italia se informó de 977 contagios diarios nuevos, por lo que el país transalpino ha superado ya la barrera de los 10 mil infectados.

Le siguen Irán, con 8 mil 42 casos (881 nuevos), Corea del Sur, con 7 mil 755 contagios (242 nuevos), Francia, con 1 mil 774 casos (372 nuevos) y España, con 1 mil 639 (615 nuevos), siempre según las estadísticas de la OMS.

El organismo se ha mostrado preocupado por “los alarmantes niveles de extensión y gravedad” del coronavirus, pero también como por “el alto nivel de inacción” en algunos territorios afectados, en palabras del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.