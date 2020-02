“Temo que el FMLN y ARENA hayan negociado no desaforar a Quijano”

Guillermo Gallegos, diputado de GANA, dijo este lunes que percibe un acuerdo entre ARENA y FMLN para no desaforar al diputado Norman Quijano para que sea enjuiciado por negociaciones con pandillas.

“Yo temo que haya un acuerdo o alguna negociación entre ARENA y FMLN, y lo tengo que decir así muy francamente, para tratar de no quitarle el fuero político a Norman”, expresó Gallegos en la entrevista Hechos AM.

El diputado adelantó que este lunes comenzarán a evaluar la solicitud de antejuicio contra Quijano e indicó que, a su criterio, hay los elementos suficientes para desaforar al diputado arenero.

“Si se conforma la comisión me voy a ofrecer como el fiscal de la comisión de antejuicio, no para decidir si es o no culpable, sino para decidir si hay mérito para poderle quitar el fuero”, manifestó.

Luego agregó: “Yo creo que lo más formal que debería de hacer Norman es decir que le quiten el fuero para enfrentar la justicia. Es muy malo escuchar decir que él no confía en la Fiscalía”.

El 11 de octubre de 2019 el testigo criteriado Noé, en el juicio de la mediáticamente conocida como Operación Cuscatlán, declaró que Quijano había ofrecido dinero a representantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014.

Desde ese momento, Quijano ha dicho reiteradamente que nunca se ha reunido con criminales y menos les ofreció de dinero.