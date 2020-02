Salvadoreños en el exterior podrán votar por diputados y alcaldes en 2021

Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la tarde de este jueves, con 70 votos a favor, la reforma a la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior.

Con esa reforma, los salvadoreños en el exterior podrán votar por diputados para la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). También por Consejos Municipales.

El pasado 16 enero, los diputados hicieron una reforma que no le pareció al presidente Nayib Bukele. Primero porque no incluía el voto por Concejo Municipales. Segundo porque no avalaba el voto electrónico.

Por eso se generó un pleito entre el Legislativo y el Ejecutivo. Bukele aseguró que la reforma hecha por los diputados violaba una sentencia de la Sala de lo Constitucional y los diputados aseguraban que no era así.

Este jueves, el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, recordó que la orden de la reforma proviene de una sentencia de la Sala de lo Constitucional.

“Ahora sí se está aprobando para concejos municipales. El voto vía postal está comprobado que no funciona, es difícil para un salvadoreño obtener su documentación”, dijo.

Por su parte, el diputado de ARENA, Emilio Corea, destacó que con esa reforma se cumple la deuda “con nuestros hermanos salvadoreños radicados en el exterior”.

La reforma permitirá regular el sufragio de los salvadoreños que viven en el extranjero para que puedan participar de las elecciones de diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales.