El diputado de ARENA, Norman Quijano, no renunciará al fuero constitucional. Así lo aseguró la mañana de este lunes Delmer Rodríguez, uno de sus abogados defensores.

“El fuero es al cargo, no a la persona. Por lo tanto, (Quijano) no puede renunciar. No tendría ningún sentido de que se hiciera una solicitud que no es procedente”, dijo el defensor a los periodistas.

Este lunes se reunió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para determinar si se crea una comisión de antejuicio contra Quijano, quien es acusado de negociar votos con pandilleros.

El diputado pidió que se cree un dictamen favorable para que se conforme la comisión especial de antejuicio.

El 11 de octubre de 2019 el testigo criteriado Noé, en el juicio de la mediáticamente conocida como Operación Cuscatlán, declaró que Quijano había ofrecido dinero a representantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014.

Desde ese momento, Quijano ha dicho reiteradamente que nunca se ha reunido con criminales y menos les ofreció de dinero.