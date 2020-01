Osiris Luna tiene cinco días para revelar quién pagó sus viajes

El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) ordenó a la Dirección de Centros Penales (DGCP) entregar toda la información sobre quién o quiénes pagaron todos sus viajes al extranjero en aviones privados.

La resolución de los comisionados es una respuesta a la apelación que presentó el ciudadano Juan Valiente que requirió a la oficina de acceso a la información de Centros Penales los costos y el origen del dinero con que fueron pagados los viajes del funcionario.

En un comunicado que divulgó, el Instituto recuerda que las misiones oficiales y sus costos es información oficiosa, es decir, que Centros Penales debió publicarla en su portal de transparencia sin necesidad de petición ciudadana. Esto incluye cuando el origen del financiamiento es privado porque sigue teniendo vigencia el interés público.

“El servidor público asiste en carácter oficial, con objetivos relacionados a su labor pública, es decir, que acude en representación de El Salvador y goza del salario que recibe del erario público durante esa misión”, puede leerse en un párrafo del comunicado.

Los comisionados señalaron, además, que es importante que los ciudadanos sepan quién pagó los viajes del funcionario porque permite “la posible identificación de la vinculación con sectores de interés político, diplomático, social o económico”.

El Instituto dijo también que no pueden existir “zonas exentas de control social” excepto cuando la información es confidencial o reservada. Para eso, sin embargo, las líneas resolutivas del IAIP.

El 10 de noviembre se viralizaron en redes sociales dos fotografías del funcionario junto a una mujer identificada como Iris Yanet Valle de Funes viajando en un avión de lujo en distintas partes de México.

“Cometí un error infantil en reflejar una imagen que contrasta con la vida en el país, pero puedo decir firmemente que NO he gastado fondos públicos para viajes ni siendo diputado, ni siendo viceministro, ni DGCP (Director General de Centros Penales). Cometí un error de publicar una foto, pero jamás he cometido un acto de corrupción”, publicó en Twitter después que docenas y docenas de usuarios de redes cuestionaron su viaje en un avión privado.

“Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, explicó Luna en redes sociales.

El 10 de diciembre de 2019 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México respondió, a una solicitud de información que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la oenegé FUNDE, que nunca había invitado al director de Centros Penales a una visita oficial.

Presionado por varias peticiones de información sobre su viaje, se limitó a responder que había sido invitado por una oenegé cuyo nombre se ha negado a informar hasta este momento.