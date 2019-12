VIDEO| Los pastores ¿o pandilleros? reunidos con Quijano

En uno de los videos que proyectó el Juzgado Especializado de Sentencia A puede verse a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, sentado de perfil en una reunión que aparentemente dirige un supuesto pastor evangélico y en la que también participan cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Cuando el video fue grabado Quijano era el candidato presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y su principal adversario era Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En la grabación se escucha a Quijano prometer que, en caso de ganar las elecciones, encauzaría dinero del Gobierno Central para que los alcaldes invirtieran en la reinserción de delincuentes. En ese encuentro se supone que participaron tres cabecillas: el Snyper, el Chivo de Centrales y el Cisco de Tecla. Por el partido tricolor, según el testigo, también estuvo el diputado Ernesto Ángulo.

Quijano – Reunirme con los alcaldes para darles plata para que inviertan en rehabilitación; que asciende a más de cien millones de dólares que está en el presupuesto de la nación; vamos a controlar el presupuesto; porque en el presupuesto de este año; ¿más de treinta millones que el del año 2013 y cuáles son los beneficios? Nosotros hemos pensado en rediseñar el presupuesto y de entrada 100 millones de dólares a los alcaldes para que inviertan en recuperación del territorio.

Se escucha al supuesto pastor elogiar a Quijano enumerando sus virtudes.

Supuesto pastor – Quiero decirles, que nosotros hemos comprendido perfectamente que….hoy tiene que cumplir lo que prometió; y él como persona de principios y valores les ha ofrecido un apoyo; esa lógica debe trasmitir a todos tus compañeros; para que ellos le den el vuelto de la moneda, estas personas….no como la tregua….he trabajado con pandilleros; pero pues nosotros no dudamos que el doctor Quijano, va cumplir, va a ser un gobierno diferente marcar historia en esta nación; pero para poder ver un cambio verdadero necesitamos ese apoyo el 9 de marzo; yo ahorita me voy a reunir con la pandilla de Sonsonate; mañana a las 3 de la tarde estaré con los pandilleros de la 18 en San Miguel; luego voy con los pandillero de la MS, de Chalchuapa, Ahuachapán.

El 11 de octubre el testigo criteriado Noé aseguró que Quijano había ofrecido 1 millón de dólares a las pandillas durante la campaña presidencial de 2014. En aquellos días él se defendió diciendo que nunca se reunió con criminales.

El 18 de noviembre el actual diputado por San Salvador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) el video de la reunión. En declaraciones a los medios de comunicación dijo que sin tener acceso a esas grabaciones no puede defenderse de los señalamientos en su contra: “He sido consistente en que no he tenido reuniones para negociar absolutamente nada”.

Hoy que los videos salieron a la luz ha repetido su versión diciendo que tiene la conciencia tranquila y que más bien todo se trata de una “conjura” ordenada desde Casa Presidencial.

“Yo nunca he negociado nada con pandilleros. Nunca. Y lo he reiterado y lo voy a decir hasta la saciedad: tengo mi conciencia tranquila, que yo hable de un plan de país que era para disminuir los niveles de criminalidad, que me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y que nunca adquirí compromiso de ninguna naturaleza con criminales, eso lo sostengo”, reiteró.

Agregó, además: “Yo no tengo Alzheimer, yo tengo mi mente fresca, yo sé lo que hablo, sé lo que he dicho y sé cómo sostenerme en mi posición”.