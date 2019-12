Muyshondt: “ARENA me dio la espalda, me tiró a los lobos”

Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, volvió a aceptar que en el año 2015 se reunió con un grupo de mandos medios de la Mara Salvatrucha (MS-13) para, según él, pagar una extorsión y no para comprar votos, como sostienen la Fiscalía General de la República (FGR) y el testigo criteriado Noé.

Contó que fue a esas reuniones porque algunos dirigentes de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuyos nombres no dio a conocer, se lo pidieron. Sin embargo, cuando trascendió públicamente que había entregado dinero a pandilleros esos mismos dirigentes le dieron la espalda, fueron los primeros en participar en el vilipendio público en su contra.

“Los principales ataques los recibí de la misma gente del partido y que incluso sabían lo que había ocurrido”, dijo en una entrevista televisiva. Aseguró, además, que a todos los candidatos de las elecciones municipales y legislativas de 2015, “de alguna manera les tocó pagar extorsión”.

“He enfrentado todo con la verdad; en aquel momento fue duro, quienes me pidieron que hiciera eso por el partido me dieron la espalda, me tiraron a los lobos”, afirmó.

“De haber sabido que la dirigencia del partido en ese momento se iba a comportar así, no lo hubiera hecho”, se quejó.

El jueves pasado el Juzgado Especializado de Sentencia A presentó, en la lectura de la sentencia de la Operación Cuscatlán, una serie de videos en los que puede verse a dirigentes del principal partido de oposición reunidos con pandilleros. También hay grabaciones en las que aparece Arístides Valencia, del FMLN.

En una de esas grabaciones puede verse a Muyshondt entregando fajos de billetes a unas personas que aparentemente son pandilleros; están reunidos en una oficina y sentados alrededor de un escritorio.

“Me dijeron que había 20 en cada paquetito”, se le escucha decir a Muyshondt en su grabación. En ese momento él era miembro del Consejo Ejecutivo Nacionalista (COENA).

En el video puede escucharse el siguiente diálogo:

Muyshondt – Pues si… pero ahí dependiendo cuántos votos saque, en la siguiente voy a estar aquí… porque ahorita como van las tendencias actuales, vamos en los primeros lugares.

Pandillero – Lo que queremos es un compromiso claro.

Muyshondt – Vaya, mi compromiso es… salir ganador para ayudarlos… y todos los demás.

Pandillero – No sé acuerda de la otra vez que hablamos, una semana antes hablamos, cabal una semana hablamos, la onda es que él no acató lo que hablamos en la primera reunión que tuvimos allá, y si él hubiera acatado nos hubiéramos ido ahí, porque la gente también ve la tele pues… eso era todo lo que habíamos pedido todos, eso fue lo que dijimos que cambie el discurso.

Muyshondt – Vaya pero decirle que esto es campaña, lo de cero corrupción.

El testigo Noé aseguró que ese dinero era para comprar apoyo electoral.