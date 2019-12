Concierto ofrecido por alcalde Muyshondt genera inconformidad de empresa privada

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal) se quejaron del cierre de las principales calles que ordenó la Alcaldía de San Salvador para la celebración del concierto de la banda de pop Bacilos.

En un comunicado, la ASI aclaró que no se opone al “sano esparcimiento” de los capitalinos que asistirán al concierto que se celebrará el 18 de diciembre en la Plaza Salvador del Mundo sino que el cierre de las principales arterias, ya de por sí complicadas por la temporada navideña, afectará a los transeúntes, pasajeros y conductores tanto del transporte público como privado.

“Esto no debe ser a costa de la incomodidad del resto de la población que aún se encuentra trabajando”, dice un extracto del comunicado.

Las calles que serán cerradas son: Alameda Roosevelt hasta la intersección con la 59 avenida Norte y las cuadras aledañas al Salvador del Mundo, es decir la Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón.

“Las personas se verán afectadas en el traslado a sus trabajos y hacia sus hogares”, señala la gremial.

Uno de los principales argumentos de los líderes empresariales es que el intenso tráfico de San Salvador que se registra de lunes a sábado en las calles que serán cerradas se desbordará en las aledañas con el cierre de la Roosevelt.

“Es restarle competitividad a la dinámica comercial y productiva del país”, advierten los empresarios.

La Cámara de Comercio publicó en su cuenta de Twitter que recibió docenas de mensajes de sus afiliados de preocupación advirtiendo “el caos vehicular” que se avecina para el miércoles como consecuencia del concierto de la banda fundada en Florida, Estados Unidos.

“Nos vemos obligados a compartir la preocupación de nuestra membresía porque resulta inconveniente afectar de semejante manera la libre circulación en una época ya de por sí compleja en términos de movilidad”, dice uno de los tuits que publicó en su cuenta oficial la gremial.

La ASI y la Camarasal pidieron a la alcaldía ser “más consciente” en la organización de este tipo de eventos.

En redes sociales la indignación no ha esperado. Un usuario publicó: “¿Cómo se le ocurre cerrar esas calles tan importantes un día miércoles? ¿Por qué no lo hace sábado? Una vez más se demuestra que la gente toma decisiones y que no le importa el pueblo”.

Eduardo Escobar, de la oenegé Acción Ciudadana, cuestionó: “¿A quién se le ocurrió hacer un concierto en miércoles en una de las principales calles del país? Hey, está la feria (CIFCO) u otro lugar para eso. Será un caos el tráfico”.

“Totalmente de acuerdo. Qué falta de conciencia ante el caos vehicular que se vive día a día en este país”, respondió el usuario Fernando Laínez Ramos.

El alcalde Ernesto Muyshondt dijo en su cuenta de Twitter que siempre habrá “quienes se oponen a todo lo que no sirve a sus intereses” y que su administración municipal piensa primero “en la gente”.