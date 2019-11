Quijano quiere ver video de su reunión con pandilleros

El diputado Norman Quijano aseguró que pidió y sigue pidiendo a la Fiscalía General de la República (FGR) el video de la reunión que se supone sostuvo con pandilleros cuando él era candidato de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en las elecciones presidenciales del año 2014.

En declaraciones a los medios de comunicación dijo que sin tener acceso a esas grabaciones no puede defenderse de los señalamientos en su contra que hicieron sus adversarios políticos en las últimas semanas. “He sido consistente en que no he tenido reuniones para negociar absolutamente nada”, reiteró.

Relativizó, además, las acusaciones diciendo que durante toda su carrera política se ha encontrado con quién se lo ha pedido. “Estaba descansando el fin de semana y llegaron a buscarme. Yo no les pedí solvencia policial”, expresó.

El 11 de octubre el testigo criteriado Noé afirmó, en el juicio denominado Operación Cuscatlán, que el entonces candidato les había ofrecido hasta 1 millón de dólares a cambio de apoyo electoral para vencer en las urnas a Salvador Sánchez Cerén, entonces candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El también exalcalde de San Salvador rechazó inmediatamente los dichos del testigo criteriado: dijo que los señalamientos eran falsos y que los únicos que tuvieron capacidad de entregar esas grandes cantidades de dinero fueron los que gobernaron El Salvador en los últimos diez años. Luego confrontó al presidente Nayib Bukele que había pedido su destitución.

Más recientemente Raúl Melara, fiscal general, confirmó en una entrevista radial que sí existe el video de la reunión entre Quijano y una comitiva de pandilleros que aparentemente fue grabado en los días de las elecciones de 2014.

Ese día el fiscal, sin embargo, se negó a detallar qué aparece en el video que está en manos de los investigadores y que tuvo en su poder el criteriado. Los fiscales del caso describieron los encuentros en los tribunales.

Extraoficialmente se ha conocido que en ese encuentro acompañó a Quijano el entonces diputado Ernesto Angulo. Se presume que se vieron con cabecillas de la Mara Salvatrucha.

También están en manos de la Fiscalía los videos, ya divulgados, en los que puede verse a Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, y al fallecido Salvador Ruano, negociando supuestos apoyos electorales con pandilleros así como también las grabaciones que protagoniza Arístides Valencia, entonces dirigentes del FMLN.