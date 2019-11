Milena Mayorga advierte profunda crisis en Arena

Milena Mayorga ha dejado claro que no renunciará al cargo de legisladora que el pueblo salvadoreño le otorgó en las urnas, pese a que su partido ARENA mantiene su proceso en el congelador para que no se reelija.

En su semanal Facebook Live la legisladora reiteró a la cúpula del partido ARENA que resistirá todos los ataques de los que es blanco.

“El camino más fácil siempre sería renunciar pero eso no va conmigo. Porque no se cambia lo que está mal si no tenemos la gallardía para resistir la presión, resistir los insultos, resistir la discriminación y violencia laboral por nuestras ideas políticas”, sostuvo.

Afirmó que ante “el ADN del silencio cómplice de las instancias de mi partido me toca resistir y actuar”.

Indicó que el aviso que interpuso en la Fiscalía General de la República (FGR) fue porque alguien debe de responder por violar sus derechos como representante del pueblo.

“Este es un mensaje para Gustavo López, ya no tiene excusa para retrasar nuestro proceso, han mandado al congelador esas supuestas faltas, siguiendo el mismo patrón que hacen en algunas comisiones en la Asamblea Legislativa”, enfatizó.