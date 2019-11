Gutiérrez deplora falta de transparencia sobre viaje en jet de Osiris Luna

El analista político Dagoberto Gutiérrez criticó la falta de transparencia sobre el viaje en jet privado que realizó el director de Centros Penales, Osiris Luna.

Para Gutiérrez, el gobierno actual no ha sido diferente en materia de transparencia. “¿Este gobierno es diferente a los anteriores gobiernos o no? Han pasado seis meses y me parece que el gobierno está en deuda con su promesa de ser diferente”.

Gutiérrez indicó que el caso que más ilustra la falta de transparencia es el viaje que Osiris Luna realizó en jet privado durante una visita a México.

“¿En el caso de Osiris es diferente? No. ¿Qué hizo siempre el FMLN? Cuando había una crítica lo atribuía a ARENA. Todo era ARENA. Entonces, no se respondía nada. No se explicaba nada. Ahora aparece lo de Osiris, que no ha de ser una cosa grave ni truculenta, pero no han dicho nada”, expresó durante la entrevista 8 en Punto de Canal 33.

El analista indicó que el gobierno ha utilizado “la inteligencia del avestruz” para no explicar el viaje del director de Centros Penales en jet privado.

“La lógica es que el mundo siga su curso y que pase el vendaval por encima mientras yo entierro mi cabeza. Mirá si han dicho algo en el caso de Osiris… este es un grave error que indica que en el gobierno no hay gente sensible ni gente que tenga los ojos abiertos”.

A inicios de noviembre el director de Centros Penales, Osiris Luna, realizó un vuelo privado. La polémica estalló cuando en redes sociales aparecieron unas fotografías donde se observa a Luna sentado en un jet privado, acompañado por una mujer que, según algunas personas, es la asistente personal del director de Centros Penales.

Eso causó un revuelo sin precedentes en redes sociales. Desató burlas y reclamos. Pero también mucha indignación. Sobre todo porque ni el funcionario ni el gobierno dieron una explicación que convenza a los salvadoreños.

Las redes sociales se inundaron de memes. El hashtag #QuiénPagóElViajeDeOsiris se volvió tendencia en Twitter. Así lo indicaron algunos estudios de marketing digital.

Inmediatamente, los usuarios de redes sociales comenzaron a formular una interrogante que luego se convirtió tendencia en Twitter. También hubo una avalancha de memes.

El caso se agravó cuando el gobierno, y el mismo funcionario, salieron a dar una explicación sobre el viaje en jet privado.

El presidente Nayib Bukele, por ejemplo, aseguró que su gobierno no iba a gastar un centavo en vuelos privados para ningún funcionario.

“Él (Osiris Luna) fue a un viaje a México con motivo de su cargo, no fue pagado por el gobierno, porque fue comercial. Estando allá se trasladó en vuelo privado pagado por la institución que lo invitó”, explicó Bukele.

Luna, por su parte, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que “jamás” ha pagado un vuelo privado con fondos públicos.

“Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, detalló.

Osiris Luna aseguró que su viaje a México no había tenido ningún costo para los salvadoreños. Agregó que: “cualquiera puede obtener esa información en la oficina de acceso a la información pública”.

Sin embargo, el exdiputado Juan Valiente solicitó esa información en la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y la respuesta que obtuvo fue que “no se puede” proporcionar información.