Director de Centros Penales a Funes: Que me investigue la FGR y la DEA

Mauricio Funes, expresidente de la República, publicó en su cuenta en Twitter una fotografía en la que aparece el director de Centros Penales, Osiris Luna, acompañado de una joven supuestamente en un vuelo privado.

Según Funes, ese vuelo privado tiene un costo de $27 mil, “pagado con recursos de las tiendas penitenciarias, junto a su novia y asistente, quien de ganar $390 mensuales devenga ahora un salario de $2500. El viaje no es oficial. Será una entrega?”.

Osiris Luna, quien no admitió ni desmintió que haya viajado en vuelo privado, respondió al exmandatario también a través de Twittter: “Que me investigue la FGR y la DEA. Quien nada debe, nada teme”.

También dijo a Funes que “a diferencia de usted, yo no he utilizado dinero público para viajes. A diferencia de sus administraciones, las tiendas penitenciarias no son la caja chica de Centros Penales. El ladrón juzga por su condición”.

Osiris Luna tampoco aclaró si es real la fotografía o si solo iba de acompañante en algún vuelo privado.