Twitter suspende cuenta de la presidencia de Nayib Bukele

Más de ocho días transcurrieron desde que Twitter suspendió la cuenta @prensabukele por motivos que hasta el momento no están completamente claros.

En su Centro de Ayuda, Twitter explica que la mayoría de veces suspende cuentas cuando sospecha que únicamente sirven para difundir información basura o spam porque “implican riesgos para la seguridad de todos los usuarios”.

También suspende inmediatamente cuando el usuario alerta que su cuenta fue hackeada o vulnerada; o cuando el administrador de la cuenta se comportó abusivamente, es decir, amenazó o suplantó la identidad de otros.

Entre sus reglas Twitter pide a los usuarios no glorificar la violencia, el terrorismo, la explotación sexual infantil, el acoso contra otros usuarios, no promover el suicidio o la autoflagelación, no compartir contenido sangriento o productos o servicios ilegales, entre otros que pueden ser nocivos para la convivencia en las redes.

La suspensión puede durar 24 horas, un mes o ser eliminada de manera permanente.

@prensabukele fue la cuenta que el 15 de septiembre difundió las imágenes de la demostración de un rescate militar a un autobús secuestrado. En las fotografías los militares apuntaban con sus fusiles a los secuestradores sometidos y, al final de la escena, se veía al presidente Bukele sentado con una sonrisa observándolo todo.

La cuenta existe desde el 1 de junio de 2019 cuando asumió el poder el presidente Nayib Bukele y refleja la nueva separación de funciones dentro de Casa Presidencial: Ernesto Sanabria dirige la Secretaría de Prensa de la Presidencia y Sofía Medina la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

En la práctica esa separación de funciones no es completamente clara, aunque sí explica pero no justifica, en parte, la masiva contratación de periodistas que hizo la Presidencia en los últimos cuatro meses.

Generalmente la cuenta se dedicaba a la divulgación de las declaraciones públicas del presidente y de sus fotografías en actos abiertos a los ciudadanos o a la prensa y a retuitear los contenidos de otras cuentas asociadas a la Presidencia de la República.

Se desconoce quiénes eran los empleados que la administraban o si lo hacía exclusivamente Ernesto Sanabria.

Troles

Sanabria fue asesor de campaña de Bukele en el año 2015 en la campaña rumbo a la alcaldía de San Salvador. En esos días la cuenta @_brozo también estaba a la orden del entonces candidato a alcalde capitalino.

Sanabria quiso ser periodista pero fue incapaz de cumplir las exigencias del oficio. Entonces encontró su lugar en la guerra sucia de la política donde se ha especializado en atacar, denigrar, difamar, propagar rumores, crear cortinas de humo.

Su carrera sucia la comenzó con el expresidente Elías Antonio Saca. Él le ayudó dándole trabajo en Grupo Radial SAMIX.

Cuando Saca regresó a la palestra como candidato de la coalición UNIDAD, Sanabria lo apoyó a través de la cuenta @_brozo difundiendo rumores y comentarios negativos contra el entonces candidato de ARENA, Norman Quijano y contra otros empresarios y políticos que impulsaban alternativas distintas al FMLN.

En la campaña presidencial de 2019, @_brozo apoyó decididamente la campaña de Bukele. Hoy, más que nunca, esta cuenta que se ha dedicado a la difamación y la calumnia está a la orden del presidente Bukele y de sus hombres.

También se ha conocido que la cuenta del presidente, @nayibbukele está siendo investigada porque supuestamente más de la mitad de sus seguidores son falsos o troles.

El 26 de noviembre de 2018 El Diario de Hoy publicó que de 256 mil 849 cuentas aparentemente troles que seguían a los entonces candidatos presidenciales Bukele, Carlos Calleja y Hugo Martínez, el 94 por ciento seguían al ahora presidente de la República.