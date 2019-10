Milena Mayorga: No me van a expulsar del partido ARENA

La diputada Milena Mayorga afirmó que no será expulsada del partido ARENA, al que ha realizado fuertes críticas por no cambiar su rumbo y procesar a todos los que estén involucrados en actos de corrupción.

“Les tengo una noticia: no me van a expulsar de ARENA, lo que van a hacer es que van a meter mi caso al congelador, así como hacen con las iniciativas en la Comisión de Obras Públicas contra los transportistas, y no me van a dejar participar en un nuevo período de elecciones”, dijo Mayorga.

Reiteró que no existe alguna intención de renunciar a ese partido o cambiarse a otro debido a que la ley no lo permite. “No puedo renunciar y cambiarme de partido, la ley no me lo permite, así que los que andan haciendo encuestas en redes sociales quédense tranquilos, porque eso no sucederá. No puedo irme ni a Nuevas Ideas, ni a Vamos, ni a Gana, ni a otro partido político, porque hay un candado corrupto que asolapa a las cúpulas en la violencia política que ejercen contra alguien que no les agacha la cabeza. Caería en algo que llaman fraude electoral”, añadió.

“El tribunal del partido ha estado buscando la forma que he violentado los principios y estatutos del partido y ni siquiera el juicio contra Al Capone duró tanto como el que me siguen a mí y a otros tres colegas diputados”, afirmó.

Milena Mayorga enfatizó que esto no detendrá la gran Alianza Anticorrupción que tiene en marcha.

“He comprometido mi apoyo total a la CICIES y he expresado que una de mis prioridades más fuertes es no dejar que los delitos de corrupción prescriban, pero esa reforma que firme en la Asamblea Legislativa también está en el congelador. Soy de la opinión que los que recibieron sobresueldos deben pagar impuestos”.

La legisladora criticó duramente que ARENA haya emitido un comunicado en el que prácticamente tratan de tapar la corrupción de dos de sus alcaldes, uno de ellos prófugo.

“Es como si esos gritos que hemos recibido de parte de la población no calan y no les importa, pero peor aún, no asumen la responsabilidad que ARENA debe devolver lo robado al pueblo salvadoreño”, consideró.