Mario Ponce, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa

Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) es a partir de este 1 de noviembre el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa.

En los últimos días circularon rumores sobre un boicot para arrebatarle a Mario Ponce la presidencia de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, este jueves, el diputado dijo en una conferencia de prensa que gobernará la Asamblea sin revanchismos ni rencores.

“No debo guardar rencor, no debo de tener revanchismo alguno, para eso no me eligieron los salvadoreños. Yo lo que voy a impulsar como presidente de la Asamblea Legislativa es el diálogo permanente. Este país sin diálogo no tiene solución, no tiene salida”, aseguró.

En mayo del 2018, los partidos ARENA y PCN acordaron repartirse la presidencia de la Asamblea Legislativa: durante un año y medio sería presidente Norman Quijano y el año y medio restante estaría Mario Ponce.

Según el acuerdo, el diputado Mario Ponce debería asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa este 1 de noviembre.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el PCN denunció que ARENA estaba maquinando un boicot para arrebatarles la presidencia de la Asamblea Legislativa.

El PCN detalló que ARENA comenzó a desacreditar al diputado Mario Ponce para boicotear el acuerdo.

Por esos días, Julio Fabián, sub jefe de fracción del partido ARENA, aseguró que desplazar a Mario Ponce era un tema que no habían hablado, pero que a manera personal no estaría de acuerdo.

A pesar de todos los rumores, el diputado Mario Ponce aseguró que su único interés es propiciar el diálogo para resolver los problemas del país.

“Todo lo que tiene que ver en la parte social, económica y política, tiene que salir por consenso y el consenso solo se alcanza a través del diálogo”, expresó.

Una trayectoria política

Mario Ponce nació el 8 de febrero de 1963, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Se graduó como licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Su trayectoria política se remonta a 1982. Desde muy joven se desempeñó como dirigente político del PCN en el departamento de La Paz.

En 1997 fue electo como diputado suplente de la Asamblea Legislativa por el departamento de La Paz. En 2002 fue electo como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Ahí se ha mantenido hasta la fecha.

En el Partido de Concertación Nacional (PCN) se ha desempeñado como secretario general de comunicación y propaganda desde 2011.

Este 1 de noviembre asumirá como presidente de la Asamblea Legislativa.