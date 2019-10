Las tres veces que el Chato Vargas silenció a Osiris Luna

Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), censuró este viernes a Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, cuando en la Asamblea Legislativa les mostraba un video de los supuestos vínculos entre los dirigentes de esos partidos y los cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).

El funcionario de la presidencia de Nayib Bukele fue llamado a declarar en la comisión especial de la Asamblea que investiga las declaraciones de Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, que el 23 de septiembre del año que transcurre dijo en una entrevista televisiva que no le parecería extraño que detrás del repunte de asesinatos ocurridos los días 20 y 21 de ese mismo mes estuvieran ARENA y FMLN.

El director de Penales abrió su computadora portátil y reprodujo el video que mostraba esos presuntos vínculos mientras él decía “el pueblo sabe verdaderamente que no es solo el hecho del 20 y el 21”. En ese momento Mauricio Ernesto Vargas, diputado del principal partido de oposición, lo interrumpió y le dijo que suspendería “la, la, la” con la mano izquierda extendida llamando al encargado del audio de la comisión que se levantó y parece que en ese momento silenció el volumen para los periodistas que estaban al otro lado del vidrio observando.

“No vamos a prestarnos a ningún tipo de show”, le recriminó Vargas a Meza.

Desde ese momento la sala desde la que los periodistas grababan se quedó sin las voces de los protagonistas de la comisión. Solo se escuchaban murmullos y el estribillo más repetido: “¡No hay audio!”.

Comisión adentro Vargas y Meza seguían discutiendo. El primero repetía “no es eso lo que estamos investigando” mientras el segundo le respondía aunque solo entre ellos se escuchaban porque su micrófono había sido apagado.

Antes, sin embargo, habían tenido un encontronazo más intenso. Luna Meza había asegurado que el Gabinete de Seguridad tiene información que está preparando para presentarla a la Fiscalía General de la República (FGR) y que el antecedente de esa información es la tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) vigente durante menos de dos años de la presidencia de Mauricio Funes Cartagena.

Mientras el funcionario soltaba su discurso el diputado arenero silenció el micrófono de Meza que se quedó con la mano izquierda extendida y viéndolo fijamente.

El también conocido como Chato Vargas le dijo que no iba a aceptar que mencionara puntos fuera de la discusión de la comisión especial. “Si no está dispuesto a someterse a esa disciplina administrativa me voy a ver obligado a suspender”, le advirtió.

Luna, con el micrófono nuevamente habilitado, respondió: “Me coarta la palabra”. Su adversario le contestó que estaba hablando de otra cosa.

“Los hechos se vinieron a ventilar cinco años después de iniciado el proceso de una investigación que se hizo en 2013-2014”, dijo Meza refiriéndose a las investigaciones de la tregua entre pandillas cuyos resultados fueron llevados a los tribunales.

Vargas nuevamente le apagó el micrófono. Luna Meza se quedó con la palabra en la boca y el dedo índice extendido.

“Si usted tiene alguna situación de esa preséntela al tribunal donde se está desarrollando”, respondió Vargas.

Meza se quedó hablando en voz alta con el micrófono apagado.

Al final la reunión fue suspendida.