La seguridad pública es el principal problema a resolver

El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, aseguró este martes que la seguridad es el principal problema que el gobierno debe resolver, para llevar tranquilidad a los salvadoreños e impulsar el desarrollo en otras áreas.

“Yo estoy con vencido, y lo he dicho miles de veces, mientras no les generemos a los salvadoreños, a las familias salvadoreñas, seguridad, el resto de problemas no se van a resolver en este país. Mientras la gente no se sienta segura, tranquila, de que puede vivir en paz, no se va a poder desarrollar en los demás aspectos de su vida”, dijo el parlamentario en el programa Diálogo con Ernesto López de canal 21.

Gallegos insistió que los diputados deben apoyar al gobierno central al aprobar el financiamiento necesario para la segunda fase del plan territorial

“La idea es que para el próximo año, tal como lo ha anunciado el presidente, hay un aumento sustancial, vendrán mejoras para la Policía y para los miembros del Ejército”, explicó al referirse a la aprobación de $21 millones para a los efectivos que participan en labores de seguridad pública.

Finalmente, Gallegos añadió que el gobierno invertirá más recursos en la seguridad del país, educación, salud, caminos vecinales, entre otros proyectos de interés social.