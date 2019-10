Apolonio, el polémico procurador

Con los votos de 57 diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Democracia Cristiana (PDC) y Conciliación Nacional (PCN), la Asamblea Legislativa nombró este miércoles al nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano.

De acuerdo con su hoja de vida, su vida laboral la inició como asesor de víctimas de violaciones del derecho de acceso a la justicia en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD). Durante un tiempo se desempeñó en el libre ejercicio de la profesión hasta que en el año 2008 comenzó a desempeñarse en la judicatura primero como juez de lo civil en San Vicente y Cojutepeque así como juez de lo civil y mercantil.

Entre 2007 y 2015 coordinó la carrera de ciencias jurídicas en la Universidad Francisco Gavidia así como también impartió cátedras como docente hora clase.

Entre 2011 y 2013 fue miembro propietario de la Comisión del Servicio Civil en Occidente.

Entre 2014 y 2018 se desempeñó simultáneamente como juez propietario, interino y como miembro del Tribunal del Servicio Civil.

En la Fiscalía General de la República (FGR) tiene vigentes tres denuncias en su contra por falsedad ideológica y prevaricato, tráfico de influencias y por actos arbitrarios.

En el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tiene tres procedimientos en su contra que fenecieron: en los dos primeros fue absuelto y en el último no hubo apertura del procedimiento en su contra.

El 26 de agosto, en la entrevista que le hizo la subcomisión que estudió los perfiles de los candidatos a procurador, aseguró que la beca con la que estudió en España se la otorgó el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero, según él, no fue representando a ningún partido político sino que la obtuvo por méritos propios.

El 6 de septiembre de este año Diario El Mundo publicó que el nuevo procurador, en el año 2016, donó 1 mil 730.88 dólares al FMLN.

Milena Mayorga, diputada de ARENA, afirmó que Tobar Serrano es “orgánico del FMLN” porque donó al partido y que es el “peor” candidato que pudo elegir la Asamblea. “No podemos ser parte de esta alianza perversa donde una vez más las cúpulas están dándole una cuota de poder a uno de los partidos tradicionales”, expresó. “Estoy convencida que los partidos políticos que pactan en la oscuridad van a tender a desaparecer”, agregó.

Guillermo Gallegos, diputado de GANA, dijo que su partido no votó porque fueron excluidos en el acuerdo de elección y señaló que es probable que el proceso sea viciado porque puede estar violentando la Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL). Contó, además, que estaba de acuerdo con los comentarios de Leonardo Bonilla, diputado no partidario, que aseguró que ARENA y el FMLN se repartieron la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR).“No es que estemos enojados pero es la verdad, no fuimos consultados ni llamados y hemos cuestionado el procedimiento que se lleva a cabo. Conocemos y sabemos que no es el procedimiento”, explicó en la celebración de la sesión plenaria.

Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, criticó a los diputados “aduladores” que se oponen a la elección de Tobar Serrano simplemente para que, según él, el presidente Nayib Bukele retuitee sus publicaciones en las redes sociales. Cuestionó, asimismo, a sus colegas que llegan tarde a las comisiones o incluso no llegan a las reuniones y no se enteran de lo que está ocurriendo en la Asamblea. “Poco me interesa la vinculación partidaria de alguien para cargos de segundo grado”, comentó.

Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN, rechazó las críticas contra la elección y aplaudió que, un mes después de terminado el periodo de la exprocuradora Caballero de Guevara, por fin se haya elegido al funcionario.

Similares fueron las palabras de Nidia Díaz, diputada del FMLN, que alabó la hoja de vida del nuevo funcionario: su experiencia laboral le servirá para administrar, según ella, de mejor manera a la PDDH. Le pidió priorizar la defensa de los derechos económicos, sociales y políticos, es decir, que defienda el acceso al agua, a los trabajadores despedidos, a los migrantes y a las víctimas de la Guerra Civil de los años 80.

Tobar estaba en la lista de candidatos de ARENA, FMLN, GANA y PDC.

El 21 de septiembre terminaron los tres años para los que fue elegida como procuradora Caballero de Guevara. La sustitución llega casi un mes después.

El 4 de octubre Carlos Rodríguez, procurador adjunto para Defensa de Derechos Civiles e Individuales, explicó que durante este tiempo la acefalía devino en la desprotección de las víctimas porque solo el titular principal de la institución puede dictar medidas de protección para, por ejemplo, evitar desplazamientos forzados o salvar la vida a un ciudadano perseguido.