Diputado desafía a Bukele: si llegará a Asamblea antes nos avisa

Ayer el presidente Nayib Bukele tuiteó, como suele hacerlo, para advertir que si los diputados siguen postergando el aval a la reorientación de 91 millones de dólares para la segunda fase del plan Control Territorial irá personalmente a la Asamblea Legislativa a presionarlos para que opriman el botón de la curul con el que aprueban o rechazan una iniciativa.

Hoy Alberto Romero, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), desafió al presidente: “Que me avise para que lo dejen entrar, porque si no nos avisa no lo van a dejar entrar”. “Lo primero es que nos avise qué día y qué hora va llegar para que lo estemos esperando”, agregó.

Dijo, asimismo, que hasta la fecha ni Rogelio Rivas, ministro de Seguridad ni ningún otro funcionario ha llegado a la Asamblea a explicar o detallar cuáles serán los rubros en los que el Gobierno pretende gastar el millonario monto que está exigiendo.

“Nadie de ellos ha asistido y de esa forma no podemos votar llegue o no llegue el presidente”, comentó.

En su cadena de tuits, el presidente señaló que una parte del dinero será para el pago de bonos para policías, soldados y custodios de los centros penitenciarios.

“Ese dinero se aprueba cada tres meses en la Asamblea, nada les costaba. Ni siquiera es un préstamo”, publicó.

Luego contextualizó los asesinatos de dos soldados en Guatajiagua, Morazán, con la discusión que mantiene con los diputados.

A principios de julio de este año Bukele dio a conocer que los 91 millones de dólares servirán para financiar la movilización de las instituciones estatales a las comunidades más pobres en las que viven los jóvenes más vulnerables.

En ese momento no dijo que el dinero fuera a servir para el pago de los bonos que trimestralmente el Estado paga a policías, soldados y agentes penitenciarios.