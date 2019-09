Aseguradora inicia juicio para cobrar $4.7 millones al FMLN

Seguros del Pacífico SA de CV ya comenzó el proceso de cobro de los 4.7 millones de dólares que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) le debe por el pago de la deuda política de las elecciones presidenciales celebradas en febrero de 2019. El caso ya está en manos del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil.

La aseguradora, propiedad de la familia Safie, pagó los 2.6 millones de dólares que el partido debía al Estado porque recibió anticipo de la deuda política calculando que iba a obtener más votos de los que realmente obtuvo. Ese dinero se lo entregó el Ministerio de Hacienda en octubre de 2018.

En las elecciones celebradas este año Hugo Martínez, el candidato efemelenista, ganó 389 mil 289 votos. Nayib Bukele, el ganador, se quedó con 1.4 millones de votos.

Ayer Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró en conferencia de prensa que el FMLN va cumplir “con sus compromisos de acuerdo con la ley”.

“Hoy estamos en un campo privado, tenemos un equipo legal y financiero trabajando en ello”, comentó. “Es un procedimiento que generalmente se utiliza en este tipo de situaciones”, relativizó.

A principios de julio de este año se venció el plazo para que el partido pagara el dinero que debía al Estado. Al mes siguiente el Ministerio de Hacienda le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que cobrara el millonario monto. En ese momento Ortiz dijo que no había ninguna posibilidad de quedar endeudados porque había un seguro contratado para evitarlo.

El 19 de agosto el presidente Nayib Bukele señaló que habían dos posibilidades: el partido no quería pagar porque está “acostumbrado” a no hacerlo o simplemente estaba intentado no revelar la fuente de su financiamiento.

Al día siguiente Luis Rivas, representante de Seguros del Pacífico, llegó a pagar la deuda efemelenista al Ministerio de Hacienda con dos cheques. Ese mismo día se supo que el partido había inscrito como contragarantía la empresa generadora de energía eléctrica Termopuerto.

Desde que se conoció esa hipoteca la aseguradora dio 30 días para que el FMLN entregara la empresa. Caso contrario prometió ir a los tribunales.

El panorama actual implica entender, entonces, que el partido se negó a entregar Termopuerto, que es una subsidiaria de Alba Petróleos y que en la actualidad está bajo la lupa de la Fiscalía General porque se sospecha que fue ocupada en un esquema de supuesto lavado de dinero organizado desde Venezuela.

El 30 de julio Ortiz admitió, en una entrevista televisiva, que el partido está en bancarrota: endeudado hasta el cuello y con unos pocos dólares en caja para pagar deudas. Esa vez dijo: “En vez de que se le quedara debiendo al FMLN, el FMLN quedó debiendo”.

Prometió que ahora que es la principal autoridad del expartido oficial elaborará un plan para salir del atasco financiero. Hasta el momento se desconoce si ya lo comenzó.