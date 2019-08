Viceministro de Bukele oficializa candidatura a la presidencia de GANA

Rigoberto Soto, viceministro de Agricultura y Ganadería, presentó su candidatura a la presidencia de Gran Alianza por la Unidad (GANA).

En la sede del partido, ubicada a un costado del parque Cuscatlán, Soto también dio a conocer a los miembros de su planilla: los diputados Adelmo Rivas, Francis Zablah, Abilio Menjívar, Lorenzo Rivas y Juan Pablo Herrera; Andrés Rovira, Jesús Grande, Francisco Ramírez, entre otros.

En la conferencia de prensa aseguró que había formado su equipo tomando en cuenta las sugerencias de diputados y directores departamentales.

El 26 de agosto, en una entrevista televisiva, Gallegos dijo que no es cierto que Soto sea el ungido de Bukele, como se supone que en la calle se ha proclamado su adversario.

Gallegos afirmó que Bukele le dijo: “Guillermo, yo en decisiones internas de GANA no me voy a meter. Yo me mantengo al margen”.

Los miembros de la planilla de Soto son viejos conocidos en el mundo de la política. Abilio Menjívar, por ejemplo, en el año 2012 fue investigado por homicidio agravado en grado de tentativa después de un tiroteo en el Cerro Pelón de Pasaquina, La Unión. El intento de asesinato lo denunció Fredy Benítez y se supone que ambos tuvieron un pleito afuera de un velorio. En su defensa el diputado acusó a Benítez de pandillero y afirmó que sus guardaespaldas habían disparado en defensa legítima después que lo intentaron atropellar.

Rovira, quien ha sido presidente de GANA durante diez años, también ha sido salpicado. En el juicio por corrupción contra Elías Antonio Saca aparece su nombre relacionado con una rara operación financiera: en enero de 2010 le vendió al expresidente la emisora ABC FM Stereo a 1 millón 330 mil dólares cuando la emisora estaba valorada por mucho menos dinero debido a su débil situación financiera: 37 mil dólares de capital y pérdidas por 12 mil dólares. Los fiscales que investigaron el caso hicieron comparaciones: las acciones de Promotora de Comunicaciones, la millonaria empresa de Saca, costaba cada una 400 dólares pero Saca compró las acciones de una sola radio –una sola que reportaba pérdidas- a 447.81 dólares.