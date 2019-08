Gobierno retira placa de Mauricio Funes de aeropuerto por “corrupto”

Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), informó este jueves que ordenó retirar una placa del expresidente Mauricio Funes del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Anliker explicó que había ordenado retirar la placa porque no permitirá que aparezca el nombre de un “corrupto prófugo de la justicia” en la terminal del aeropuerto.

El expresidente Mauricio Funes criticó la decisión del gobierno de retirar la placa y señaló al presidente Bukele como el responsable.

El presidente de CEPA le contestó que la decisión de remover la placa no era de Bukele, sino de él mismo. “No quiero ni voy a permitir que en el aeropuerto esté el nombre de un corrupto prófugo de la justicia, que representó tanto daño en el país. Si la quiere venga por ella”.

Funes contestó el mensaje de Anliker: “Este tipo sí que es patético. Todo mundo sabe que él no puede hacer nada sin que lo autorice Nayib. Es un simple achichincle. No tiene criterio propio. Por más que quite esa placa nadie duda que fue mi gobierno quién denominó con el nombre de Romero al aeropuerto. Y eso me basta”.

La semana pasada, Bukele dijo que Funes había pasado de ser un perseguido político a “un vil delincuente”. Esto luego que periódicos nicaragüenses informaran que el gobierno de Daniel Ortega le había concedido la nacionalidad de ese país.