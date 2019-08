GANA realizará elecciones internas el 20 de octubre

El diputado y dirigente de GANA, Guillermo Gallegos, anunció este viernes la renuncia de Andrés Rovira como presidente del partido y dio paso a las elecciones internas para la elección de nuevas autoridades.

En conferencia de prensa, Gallegos afirmó que serían dos candidatos los que competirían por la dirección del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

“Este día don Andrés Rovira, nuestro actual presidente, ha decidido renunciar a GANA y dar paso a la convocatoria para elegir nuevas autoridades”, dijo el legislador.

“Nuestra militancia por primera vez podrá votar en cada uno de sus departamentos; la elección se llevará a cabo el 20 de octubre del presente año”. Hay posibilidades que exista más de una planilla. Algunos de los diputados vamos a hacer una propuesta formal y concreta del posible directorio. Hay posibilidades que otros miembros del partido presenten una planilla distinta”, indicó.

Sin embargo, el actual presidente de GANA, Andrés Rovira, sostuvo que no ha presentado su renuncia al partido, pero dijo no estar interesado en reelegirse en el cargo que ha ocupado por casi 10 años.

“Yo no he renunciado al partido. Yo he renunciado a no participar en la presidencia del nuevo directorio, que es muy diferente”, expresó Rovira. Y añadió: “Yo voy a terminar mi periodo en el 2020 y el nuevo directorio que ingrese es cuando yo finalice”, explicó el presidente de GANA, quien estará en el cargo hasta el primer trimestre del próximo año.