FMLN en problemas con pago millonario de deuda política

Luego que el ministerio de Hacienda le pidiera al FMLN devolver $2.6 millones de la deuda política por los votos que no obtuvo en las pasadas elecciones presidenciales, el secretario general de ese partido, Óscar Ortiz, aseguró que harán la devolución en un “tiempo prudencial”.

“Sobre la deuda política, se va a cumplir, hay procedimientos, hay tiempos y nosotros vamos a honrar esos procedimientos. No vamos a quedar en deuda con el Estado”, indicó el secretario general del FMLN.

Mientras Óscar Ortiz daba esas declaraciones, el presidente Nayib Bukele, en otro evento, amenazaba al FMLN con embargarlo en caso que no pague la deuda.

“No hay plazos. Tienen que pagarlo ya. Si no pagan ya, los vamos a embargar. El fiscal ya dijo que va tras ese dinero y ese dinero va a ser embargado si no lo pagan ya”, dijo.

Bukele recordó que el FMLN había gobernado durante 10 años y que, además, habían administrado varios negocios de ALBA.

“El dinero lo tienen… El problema es, o no lo quieren pagar, porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos, o no quieren devolver el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero”.

En la pasada campaña electoral, el Estado le entregó al FMLN la cantidad de $4,715,712.51 en concepto de deuda política adelantada. Sin embargo, el FMLN solo obtuvo 377,404 votos.

El pasado 8 de mayo, el FMLN le pidió a Hacienda que le extendiera una prórroga en el pago de la deuda. Pero esa cartera de Estado respondió que no existía una disposición legal para otorgar pagos a plazo.

Según el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), el FMLN tenía 90 días a partir de la fecha que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarase firmes los resultados de las elecciones para pagar el monto adeudado con el Estado. La fecha límite de pago era el 3 de julio pasado.

El ministerio de Hacienda envió el caso a la Dirección de la Defensa de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) para que ellos hagan efectivo el cobro.