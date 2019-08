Diputado no partidario denuncia desalojo de oficina en Asamblea Legislativa

El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, denunció en sus redes sociales que fue desalojado de su oficina de la Asamblea Legislativa donde desempeñaba sus labores.

“Denuncio que este día en la @AsambleaSV han desalojado a mi equipo de trabajo de la oficina donde desempeñaban sus labores. Mientras el @FMLNoficial recibe $19,000 mensuales en concepto de alquiler para sus oficinas en la Escalón”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En un segundo tuit, el diputado Bonilla aseguró que a pesar de los bloqueos sigue trabajando “por el pueblo desde donde sea”.

El Grupo Parlamentario del FMLN le contestó al diputado no partidario en la misma red social. Entre otras cosas, dijo que lo habían desalojado por “seguridad”.

“Diputado, usted sabe que desde hace varios meses se ha desalojado el edificio legislativo dado el daño estructural que tiene, por favor no dar información falsa a la población, debemos ser responsables”, escribió.

El cruce de palabras no finalizó ahí. Bonilla contestó con una serie de interrogantes: “¿Cuál mentira? ¿Que se fueron del edificio por seguridad de sus diputados y empleados? ¿Que pagarán alrededor de $19,000 por alquiler de edificio? Yo trabajo en una oficina pequeña y cubículos para 2 personas en el edificio “Inservible”. No me quejo sólo denuncio”.

Este sábado el diputado no partidario escribió otro tuit en relación a lo del desalojo: “Ayer denuncié desalojo de oficina de @NoPartidarioSV cuando los partidos @ARENAOFICIAL, @PCN_Oficial y otros reciben $ para alquiler. Para ser objetivo, aclaro por reclamos del @FMLNoficial ellos son los que más reciben para alquiler, pero no son los únicos”.