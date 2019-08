Canciller niega que EEUU haya pedido convertir a El Salvador en tercer país seguro

La canciller Alexandra Hill negó que el gobierno de Estados Unidos haya pedido convertir a El Salvador en tercer país seguro, es decir, suscribir un acuerdo para que, al igual que en México y Guatemala, los migrantes sean retenidos en el país.

“Los Estados Unidos no nos ha solicitado ser ni el tercer o cuarto (país seguro), no nos ha hecho esa solicitud”, dijo la canciller en la entrevista 8 En Punto de Canal 33.

Tanto los gobiernos de México y Guatemala suscribieron un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que los migrantes que tienen como destino los Estados Unidos sean retenidos en esos países.

La funcionaria dijo desconocer los detalles de esos acuerdos. “Aunque lo hemos solicitado, aún no conocemos el contenido del acuerdo. No sabemos cuáles son los compromisos, cuáles son los alcances, no sabemos cómo están las reglas del juego. Nosotros tampoco podemos controlar lo que países soberanos acuerdan”.

Eso sí, la canciller aseguró que velarán para que se garanticen los derechos humanos de los migrantes. “Vamos a pelear con todo lo que tengamos, porque nuestra responsabilidad es proteger a personas que por situaciones de inseguridad, por falta de empleo, por situaciones que son adversas, se ven obligadas a emigrar forzosamente de nuestro país”.

“Lo que sí queremos es que el país que firme ese acuerdo nos acompañe en garantizar la protección y la seguridad de nuestros conciudadanos, así mismo que se respeten plenamente sus derechos humanos”, indicó.

La semana pasada una comitiva de trece congresistas del Partido Demócrata visitó Guatemala con la intención de conocer los detalles del acuerdo migratorio que firmaron los presidentes Donald Trump y Jimmy Morales el 26 de julio para frenar las desbordantes olas de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos a pedir asilo o refugio. Pero no les dieron mayores detalles.

Los congresistas también visitaron El Salvador y rechazaron la idea de convertir a este país en campos de concentración para migrantes.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, aseguró no estar “convencida” de la solución que tiene entre manos la administración de Trump. “No aminaría a seguir esa ruta”, reiteró.

“Está difícil, queremos frenarlo, pero el presidente Trump tiene otra opinión”, afirmó Henry Cuellar, representante del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.