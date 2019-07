Will Salgado dice que analista busca perjudicarlo políticamente

El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, señaló este martes que el analista político Marvin Aguilar, busca perjudicarlo políticamente y que además usa al partido Nuevas Ideas para expresar “odio, envidia y egoísmo” en su contra.

Los ataques de Aguilar en contra de Salgado se han intensificado en los últimos días y el analista aprovecha cada oportunidad que tiene frente a unas cámaras de televisión para señalar por qué cree que el exalcalde no vuelva a candidatearse para volver a la silla edilicia de la ciudad más importante de la zona occidental del país.

Durante una participación en una televisora de Usulután, Aguilar dijo que “le gusta” hablar mal de Will Salgado y que cree que un “mejor San Miguel” pasa por que él nunca regrese a la alcaldía.

De acuerdo a ciertos reportes, Aguilar buscaría la candidatura a alcalde de San Miguel por Nuevas Ideas para las elecciones de 2021. En eventos públicos de este instituto político, es conocido que Aguilar habla en contra de Salgado, pese a que este milita en GANA, un partido distinto e independiente de Nuevas Ideas.

“No entiendo por qué me ataca o quién lo está financiando. Estoy afiliado en GANA, no sé por qué me tiene que estar involucrando”, dijo Salgado, quien ha dicho públicamente que irá a las primarias de GANA para buscar la candidatura a alcalde de San Miguel.

Salgado mencionó que las rencillas que Aguilar tiene contra él data desde los tiempos en los que este analista y columnista para medios digitales, militaba en el partido ARENA. A cada partido que Salgado iba, Aguilar hacía campaña en contra de él, según afirma el exalcalde.

Agrega que para esta serie de ataques, Aguilar se ha aliado con Nelson López, dueño del canal de televisión TRV que transmite para la zona oriental del país, y que ha perdido en más de una ocasión con Salgado en la contienda por San Miguel.

Sobre si GANA y Nuevas Ideas deben competir juntos o separados para buscar la alcaldía de San Miguel en 2021, Santiago opina que eso es potestad de las convenciones nacionales de ambos partidos, pero que aún queda tiempo para pensar en ello.

“Lo perdono por todas las cosas falsas que diga mí”, concluyó Salgado.