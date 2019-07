Hackean cuenta de Twitter del ministro de Seguridad

Este mediodía fue hackeada la cuenta de Twitter de Rogelio Rivas, ministro de Seguridad del Gobierno de Nayib Bukele.

Extrañamente, desde la cuenta del funcionario comenzaron a publicar comentarios en tono de confesión. El primero fue “Soy corrupto, solo me importa el dinero”.

Posteriormente fue publicado el siguiente mensaje: “Lo admito, solo me gusta el dinero, ustedes no me importan”.

Un par de minutos después la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad aclaró que la cuenta había sido hackeada.

Las publicaciones sugieren un punto de ubicación del ministro: en la Urbanización La Esperanza, San Salvador. Minutos después el ministerio de Seguridad compartió un comunicado en sus redes sociales.