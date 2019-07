Ministro confirma que se autocontrató como asesor para ganar $7,500

El ministro Nelson Fuentes confirmó que se contrató a sí mismo como asesor en el Ministerio de Hacienda para ganar 7,500 dólares mensuales, mucho más de lo habría ganado si en el presupuesto tuviera oficialmente el cargo de ministro de Hacienda.

En el programa radial Pencho y Aída, Fuentes, que sustituyó a Carlos Cáceres asumiendo como ministro de Hacienda Ad-honorem, aceptó que ese movimiento, con apariencia de subterfugio, lo avaló el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén y ha seguido intacto en la presidencia de Nayib Bukele.

“Lo que no podemos decir es que tengamos, que esté recibiendo algo fuera de lo normal, para nada”, se autoexculpó.

El 30 de mayo El Faro.net publicó el artículo titulado “Gobierno duplicó salario del ministro de Hacienda y quiso ocultarlo con un contrato de asesor” en el que desarrolla la idea que Fuentes y el entonces viceministro de Hacienda, Óscar Anaya, ocupaban los cargos sin goce de salario pero en realidad sus salarios eran mucho más altos por estar contratados como asesores del despacho del ministro. “El salario que ha recibido los últimos 10 meses el ministro Nelson Fuentes es U$4,154.85 mayor que el salario que corresponde a su cargo según la ley”, dice un párrafo del artículo.

Esa información, sin embargo, fue declarada como secreta o reservada por el Ministerio de Hacienda.

El 1 de abril de 2018 Fuentes se convirtió oficialmente en ministro Ad-honorem de Hacienda. El 4 de julio, de acuerdo con el artículo de El Faro, fue firmado el contrato 149/2018 en el que Fuentes era contratado como asesor del despacho de Hacienda. Es decir: el ministro Nelson Fuentes estaba contratando a Nelson Fuentes como asesor.

“Lo he dicho muchas veces, todos los medios lo retomaron: mi puesto en el Ministerio de Hacienda es de asesor”, repitió. Dijo, además, que le ofrecieron cinco veces irse a trabajar a un organismo internacional. No aclaró por qué no se fue.

“No he recibido ningún sobresueldo, sigo con el salario de asesor”, comentó en Pencho y Aída.

Negó que el Gobierno de Bukele esté discutiendo sobre los salarios de los empleados públicos y los ministros. Rechazó abrir el debate sobre remuneraciones al considerar no ético promoverlo él.

“Que nos evalúen por nuestras capacidades”, pidió en la entrevista radial.