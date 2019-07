Gobierno dice que “criminales internacionales” hackearon cuenta del ministro

El presidente Nayib Bukele aseguró que, por el nivel de “sofisticación”, una organización “criminal internacional” hackeó la cuenta de Twitter de Rogelio Rivas, ministro de Seguridad.

“El último mensaje nos indica la intención y por el nivel de sofisticación, está claro que nos enfrentamos ante una organización criminal internacional”, tuiteó el mandatario.

La cuenta del funcionario fue manipulada después de las dos de la tarde. La dirección IP desde la que fueron enviados los mensajes se localizó en San Salvador, en la Urbanización La Esperanza.

Algunos de los mensajes revelaban información personal de Rivas, tal como su número telefónico. También se atribuía intereses personales sobre los públicos. Uno, por ejemplo, decía: “En las conversaciones de Rogelio solo hay mensajes de corrupción y dinero”. O “Lo admito, solo me gusta el dinero, ustedes no me importan”.

En un comunicado la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial anunció que el presidente ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) investigar el caso y a la Fiscalía General (FGR) le pidió hacer lo mismo.