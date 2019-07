Fiscalía encontró $1 millón de origen oscuro en cuentas de René Figueroa

La Fiscalía General (FGR) demandó por presunto enriquecimiento ilícito al exministro de Seguridad René Mario Figueroa y a su esposa Cecilia Coronado Alvarenga de Figueroa, en la Cámara de Segunda Instancia de Santa Tecla.

La demanda se basa en las investigaciones del patrimonio del exfuncionario de Elías Antonio Saca que realizó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que contiene 18 hallazgos de irregularidades: depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito, compras de vehículos e inmuebles con dinero cuyo origen es desconocido.

Las irregularidades detectadas sumaron 1 millón 28 mil 974 dólares de los cuales 871 mil dólares fueron atribuidos a Figueroa y 157 mil 333 a su esposa.

El 9 de abril de 2019 los 15 magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron mandarlo a juicio civil porque fue incapaz de justificar el crecimiento de su patrimonio. En declaraciones a la prensa nacional uno de los magistrados dijo: “Sobre algunas cosas no refutó y no presentó pruebas, solo dio simples explicaciones. Eso hizo que no se justificaran las irregularidades”.

El exfuncionario de la presidencia de Elías Antonio Saca no pudo justificar el origen de 300 mil dólares que fueron encontrados en su patrimonio. Ese incremento se registró entre 2004 y 2009, mientras se desempeñó en el Estado.

A finales de mayo de 2018 inició la etapa de instrucción contra Saca por el desvío de 250 millones de dólares del Estado. En los primeros días de ese proceso la Fiscalía dio a conocer que estaba investigando una transacción: Figueroa y el expresidente, en el año 2008, se repartieron a partes iguales 450 mil dólares de las utilidades de Radio Difusión de El Salvador.

En el juicio Radio Difusión de El Salvador fue clasificada como una de las sociedades con las que Saca lavó dinero.

En la actualidad Figueroa funge como supra director de Radio 102nueve. Ahí tiene su oficina.

El 25 de mayo de 2018 Figueroa dijo a La Prensa Gráfica que él era una especie de “accionista empleado” y que el dinero que recibía era de su salario que, según le decían, eran ganancias de las ventas. Aseguró, además, que después de salir del gobierno él y Saca compraron un préstamo por 800 mil dólares para comprar Radio 102nueve.

Figueroa fue uno de los hombres de confianza de Saca desde antes de la llegada a la presidencia. Él militaba en Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) desde finales de los años 80 cuando dirigió la juventud del partido. Entre los años 90 y principios de la década del 2000 fungió como diputado.