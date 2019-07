Concejal del FMLN en Ayutuxtepeque se declara independiente

Sergio Peñate, concejal del FMLN en la comuna de Ayutuxtepeque, se declaró independiente debido a la indiferencia del partido político ante amenazas sufridas a través de las redes sociales, según lo confirmó el funcionario municipal en sus redes sociales.

“He tomado una decisión, la de continuar mi servicio como Concejal de forma Independiente, seguiré representando los intereses de la gente de Ayutuxtepeque, luchando por la transparencia, pero sin bandera partidaria”, escribió Peñate en su página de Facebook.

El concejal aseguró que a inicios de julio recibió mensajes en sus redes sociales, los cuales implicaban una amenaza contra su vida, los hizo público y denunció en la Fiscalía, pero ninguna autoridad del FMLN lo respaldó.

“Han transcurrido ya algunos días y no ha habido algún mensaje o llamada por parte de algún representante de la Dirección del fmln, sí he recibido uno que otro mensaje de apoyo de compañeros de a pie, pero no de ningún representante de algún organismo de conducción partidaria”, lamentó Peñate.

El concejal aspiró a dirigir el expartido de gobierno en las pasadas elecciones internas del FMLN, durante dicho periodo, fue acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer.