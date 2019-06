VIDEO | Óscar Ortiz: Llegó la hora de la rebeldía

Con una imagen del Che Guevara en un fondo rojo, el vicepresidente Oscar Ortiz envió un mensaje a la cúpula y a la militancia del FMLN, que siete días atrás entregó el gobierno y que se encuentra en una calamitosa situación luego de contundentes derrotas en los últimos dos procesos electorales.

Ortiz, alguien que ha batallado por años por llegar a la conducción del FMLN, volverá a intentarlo el próximo 16 de junio, cuando las bases del partido escojan al nuevo secretario general y a la nueva cúpula que plantará cara al actual gobierno y busque recomponerse para no seguir perdiendo terreno en el plano electoral.

Tras su reciente salida del gobierno, Ortiz está volcado en la campaña para las elecciones internas, y a través de un video colgado en su cuenta de Twitter, llamó a la militancia a “cambiar las viejas formas, los viejos métodos y las viejas prácticas”.

También usó el “hashtag” #HoradelaRebeldía para llamar a las bases a que recuperar el poder del partido y no solo a “limitarse a obedecer órdenes como hasta hoy”.

De manera resumida, Ortiz hizo un repaso por su historia en el partido, cuando a principios de la década pasada, siendo un joven alcalde en la ciudad de Santa Tecla, desafió a los llamados “ortodoxos” y al emblemático líder de la izquierda salvadoreña, Schafik Handal, para cambiar la dirección del partido que en ese entonces se dividía en enfrentamientos intestinos.

“En ese momento advertí que si no cambiábamos la conducción del partido, corríamos el riesgo de ir perdiendo el apoyo de las bases y del pueblo. Entonces me acusaron de reaccionario, de traidor y me descalificaron” recordó el exvicemandatario.

Además llamó a los correligionarios a recuperar la confianza popular, la cual se perdió a golpe de encubrir casos de corrupción y nepotismo en sus dos gobiernos, lo que les hizo perder más de un millón de votos en solo cinco años, situación que muchos piensan, solo se pondrá peor si no hay un verdadero giro de timón en el partido.

“Debemos recuperar el lugar que tuvimos en el corazón del pueblo y trabajar duro para volver a ser la primera fuerza política del país. Hoy más que nunca debemos mostrar carácter y la rebeldía revolucionaria que nos caracterizó en el pasado”, sostuvo.

Luego de perder las elecciones presidenciales del pasado febrero, la dirección efemelenista adelantó las elecciones primarias programadas para 2020 y pidió a los actuales dirigentes que no se presentaran como candidatos a puestos de dirección.

Entre esos dirigentes está Oscar Ortiz, quien no vio la solicitud como ningún impedimento y fue de los primeros en anunciar que buscaría ser el nuevo secretario general del FMLN.