“Los diputados jóvenes somos perjudicados por el pasado de ARENA”

Gustavo Escalante es un diputado difícil de encontrar. Sus compañeros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) lo vieron pocas veces en los últimos meses. Sus ausencias no son causales. Tiene una explicación. O justificación: desde que se volvió crítico de la dirigencia fue marginado, apartado. Empezaron a olvidar convocarlo a reuniones, empezaron a olvidar preguntarle su opinión a la hora de decidir asuntos importantes.

Ahora es un desconocido entre sus conocidos.

En el año 2013 se declaró independiente de las decisiones del principal partido de oposición en la Asamblea Legislativa. Dijo que iba a llevar su propia agenda. En esos días usaba lentes sin marco, barba de pocos días y el cabello recortado; tenía aspecto adolescente. Ahora su cabello ha crecido hasta terminar en una colita en forma de S que sujeta con un hule y su barba es espesa y negra como el betún.

“Me siento un poco triste de ver esas actitudes”, dijo sobre su exclusión del partido. Él, sin embargo, no es el único que padece las consecuencias por criticar a la dirigencia y apoyar públicamente al presidente electo Nayib Bukele. En esa lista, según dijo, también están Milena Mayorga, Felissa Cristales y Arturo Simeón Magaña.

Está claro que en las próximas elecciones internas será zancadilleado por sus propios compañeros para evitar su reelección. Pero eso no le hace pensar en otro partido. Nuevas Ideas, el partido que controla Bukele, no está en su brújula. Regresará a su casa el día que ya no haya una curul para él.

¿Qué opina de los nombres de la comisión de notables que controlará las elecciones?

Les quiero dar el beneficio de la duda, esperaría que hagan un buen trabajo, que sean garantes de una elección interna y democrática; yo, desde el principio, he sido crítico en relación a la elección que va realizar ARENA y el primero es que no estoy de acuerdo en la manera como la Comisión Política está conformada. Si tienes el organigrama está arriba del COENA.

Pensé que estaba al mismo nivel que el COENA.

No. De hecho la Comisión Política la integra por defecto el presidente del COENA, y tengo entendido que un par de miembros más del COENA vigente. Creo que ellos son los primeros que deben dar un ejemplo de democratización y ser electos no de dedo, sino que ellos también someterse, al igual que el COENA, a una elección interna. Yo lo repito: mandé una carta hace un par de meses: los desconozco hasta que sean electos de manera democrática.

Volviendo a los notables: ¿qué beneficio de la duda se le puede dar a alguien que siempre ha estado en el partido?

Esperaría que hagan un buen trabajo. No los puedo criticar. Mirá, a mí, de alguna manera me han apartado de reuniones de fracción, de toma de decisiones importantes, precisamente por la crítica que empecé a hacer a este proceso; la Comisión Política quería llegar a colocar más del 50 por ciento del COENA de manera selectiva, lo critiqué, lo criticaron alcaldes y lo hicieron también líderes de mi partido y eso lo frenó un poco. Pero vuelvo y repito: exijo que la Comisión Política se someta a un proceso interno de votación, al igual que los vamos por un puesto de elección popular.

¿Dónde está la gente más joven de ARENA?

Es cuando los jóvenes debemos tomar un rol protagónico y exigir los espacios; ARENA tiene una bancada joven bien amplia, yo pediría a mis colegas diputados que hagamos que el partido realmente cambie, la población dio un mensaje bien claro el pasado 3 de febrero, debemos de entenderlo y debemos cambiar una institución política que de alguna manera… tu servidor y los diputados jóvenes nos vemos perjudicados por cuestionamientos del pasado y hoy es cuando debemos renovar y cambiar ARENA.

¿Cómo les afectan?

Viste la elección fue clara, la disminución en votos que tuvo ARENA es más que clara. Es una mancha injusta que tienen de lastre muchos diputados y alcaldes jóvenes, que son muy buenos y merecen la oportunidad de hacer las cosas diferentes.

¿Ustedes están pagando los pecados del pasado?

Es correcto.

¿Quién nombró de dedo a la Comisión Política?

Desconozco. Precisamente por eso exijo que sea un proceso democrático y se vayan a elecciones internas.

Pero como no puede saberlo usted… yo sé lo que pasa en mi casa.

Soy diputado de ARENA, pertenezco a la fracción.

Y por ser diputado usted tiene legitimidad.

Por eso exijo que sea una institución democráticamente electa.

¿Hay mucha oscuridad internamente?

Es correcto. Hay mucha oscuridad en la selección de esas personas. Hay mucha oscuridad.

¿Y cómo se lleva eso?

Imagínate que es mi casa y hay cosas de las que tampoco me entero. Un grupo pequeño lo maneja.

¿Quién es este grupo pequeño?

Desconozco, no te quiero dar nombres, es una rueda pequeña, pero mira por quienes está compuesta la Comisión Política y puedes sacar deducciones.

Puedo deducir erróneamente.

Te invito a ver.

¿Qué oposición debe ser ARENA?

Una oposición constructiva. El éxito del presidente Bukele es el éxito de todos los salvadoreños. Todo lo que beneficie al país lo voy a apoyar; he escuchado a muchos diputados, también al alcalde Muyshondt (Ernesto), que está en la posición de apoyarlo. Obviamente en las cosas que consideremos que afectan al país nos vamos a oponer.

¿Qué otros diputados ve anuentes a apoyarlo?

La mayoría son diputados jóvenes, nuevos; alcaldes jóvenes o alcaldes con mucha experiencia.

¿Y a la gente mayor la ve anuente?

Algún sector. Espero que hayan entendido el mensaje.

Desde afuera uno puede interpretar que solo pretenden colgarse de la popularidad de Bukele.

Creería que no. Es más un tema de país, de ver salir adelante a nuestra población.

¿Les traerá costos internos el apoyo a Bukele?

Podría ser. Definitivamente. A mí me ha traído consecuencias, ciertas marginaciones, hay otros colegas como Milena (Mayorga), a Felissa (Cristales), Magaña (Arturo Simeón), pero eso no puede quitarnos las cargas y que estamos haciendo lo correcto para todos los salvadoreños.

¿Cómo es esa marginación?

De reuniones, de ciertos eventos que hacen, para toma de decisiones no se nos convoca o la convocatoria llega tarde.

¿Cómo se siente con eso?

Me siento tranquilo. Un poco triste de ver esas actitudes, pero me siento tranquilo por estar haciendo lo correcto.

¿Cuánto tiempo ha ocurrido esta marginación?

Un poco más de tres a cuatro meses.

¿Le afectará la reelección?

Es muy posible que nos afecte la elección interna.

Tomando en cuenta este ambiente de tensión: ¿no valora apartarse del partido?

En el caso de apartarme preferiría terminar mi periodo y devolverme a mí casa y terminar como diputado de ARENA.

¿Puede valorar militar en otro partido?

Hoy por hoy no.

¿Nuevas Ideas?

Hoy por hoy no.

Tomando en cuenta el pasado de ARENA, ¿está de acuerdo con que se haya ordenado quitar el nombre de Domingo Monterrosa Barrios a la brigada de San Miguel?

Ese es un tema del que no quisiera opinar.

¿Por qué?

Hay temas más importantes en los cuales enfocarnos. A un sector de la población le agradó y a otro no.

Le pregunto porque usted en sus redes sociales se opuso a la nueva amnistía.

Al final es un cambio de nombre, es algo no significativo, hay temas mucho más importantes a los que les debemos poner atención.

¿Es correcto rendir culto a figuras de este tipo?

Bien dicen que los héroes de un lado son los villanos del otro. Creo que hay que respetar. Hay que respetar.