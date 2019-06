Diputado asumió dirección de Centros Penales sin  permiso de Asamblea

El diputado del partido GANA, Osiris Luna, asumió la dirección de Centros Penales sin haber solicitado permiso en la Asamblea Legislativa. Así lo denunció el presidente legislativo, Norman Quijano, en sus redes sociales.

“Hoy, a la 1:00 p.m., ingresó a la Gerencia de Operaciones la solicitud de permiso del Diputado Osiris Luna para desempeñar un cargo en el gobierno. Aclaro esto, ante versiones que hicieron creer que el trámite ya se había hecho. El caso se verá en próxima sesión de Directiva”, escribió en su cuenta de Twitter. Abajo publicó la hoja de renuncia de Osiris Luna.

El pasado martes, el Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, nombró a Osiris Luna como nuevo director de Centros Penales.

Rivas dijo que ambos “comparten la misma visión de mejorar la seguridad en los territorios”.

Osiris Luna era diputado propietario a la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador. Durante su gestión se caracterizó por abordar el tema del combate a las estructuras criminales de forma frontal.

Además, manifestó su apoyo incondicional a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y custodios de Centros Penales en momentos que se convirtieron en blanco de los ataques de pandillas.

El nuevo director de Penales cuenta entre los retos dar continuidad al programa Yo Cambio, que busca ser el elemento de reinserción.

En su carta de renuncia, que llegó a manos del presidente de la Asamblea hasta este jueves, escribió: “Les hago de su conocimiento que he sido nombrado por el señor Presidente de la República, Don Nayib Armando Bukele Ortez, como Director General de Centros Penales, tomando como base dicho artículo constitucional y la exposición de motivos de esta, retiro el permiso indefinido para desempeñar el cargo al que me he referido anteriormente”.