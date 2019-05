‘Quisiéramos que la gente que se fue a Nuevas Ideas regrese al FMLN’

En el FMLN no hubo una purga de reminiscencias estalinistas. Pasó más bien que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se topó con que en las filas efemelenistas hubo militantes que se afiliaron a Nuevas Ideas apoyando la candidatura del ahora presidente electo Nayib Bukele. Entonces hizo lo que le ordena la ley de Partidos Políticos: anular la afiliación más antigua para dejar vigente la más reciente.

Eso, según Cristina Cornejo Amaya, diputada del FMLN, no es culpa de ningún miembro de la cúpula; ni Medardo González, Lorena Peña, o José Luis Merino tienen vela en ese entierro. Los dirigentes, sin embargo, sí deben verse en el espejo y preguntarse cuánta culpa tienen por la marcha de sus subalternos.

“¿Por qué esa gente se fue? No confió en nosotros, no le cumplíamos sus expectativas”, dijo.

Cornejo compite en las elecciones internas. Quiere ser la secretaria departamental por La Libertad. Quiere relevar al diputado Calixto Mejía. Es la única mujer de cuatro competidores. Su principal adversario en la competencia es el también diputado Juan Manuel de Jesús Flores.

Es una militante de abolengo dentro del partido. Sus padres fueron guerrilleros en los años 80. Milita activamente desde los quince años de edad. Ha escalado peldaño a peldaño: de dirigente juvenil, pasando por desempeñar cargos en la secretaría de La Libertad hasta ser miembro del Consejo Nacional, donde es una de las que mueven los hilos del poder.

Su madre, Irma Amaya, compite por dirigir la Secretaría de Mujeres del FMLN. Es una conocida dirigente. Cornejo contó que esa relación, que vista desde afuera da la sensación de la existencia de castas dentro del partido, ha dado materia prima a sus adversarios para atacarla.

“Pero yo le digo a la gente que juzgue quiénes hemos estado siempre en el territorio”, respondió.

En esta entrevista Cornejo habló del ir y venir de la campaña interna, de la fuga de militantes a Nuevas Ideas y de otros asuntos.

Esta competencia departamental es una arista más de las elecciones que se celebrarán el 16 de junio y donde será elegido el secretario general del partido.

¿Cuántos candidatos hay por la secretaría de La Libertad?

Hay tres candidatos. Soy la única mujer y es más grave porque soy la única mujer que está recibiendo todos los ataques; no sé si creen que soy la candidata más fuerte.

¿Qué ataques ha recibido?

El tener el valor de enfrentarse, siendo una mujer relativamente joven, a una candidatura con gente que lleva muchos años en esto y no poder competir con el tema del dinero, mi mayor dificultad es el dinero. Debo lamentar que haya muchos ataques en relación con que las mujeres no tenemos capacidad, que son cargos heredados, que son cargos que no tenemos la capacidad de afrontar. En verdad lamento, digo e insisto, lamento que sea un ataque directo a las mujeres porque entre los hombres se cuidan las espaldas.

¿Puede ejemplificar esos ataques?

Hay muchos cuestionamientos con que mi madre es política, nunca voy a negar mi relación familiar.

¿Específicamente qué le dicen?

Que es un cargo heredado. Pero yo digo que la gente juzgue quienes hemos estado en el territorio.

¿Cuándo menciona el dinero es porque ha visto a un candidato con muchos recursos?

Lamento que algunos candidatos tengan que utilizar campañas que son tradicionales de la derecha como el hecho de andar dando canastas. Uno de los candidatos hará un encuentro regional en la zona norte del departamento y el gancho para que la gente llegue es dar canastas.

¿Qué tipo de canastas?

Básicas con alimentos.

Eso es caro.

Sin duda. Yo les digo que de dónde vamos a sacar dinero para ese tipo de campañas.

¿Quién es?

Ya lo van a ver ustedes.

¿Juan Manuel de Jesús Flores?

Yo no estoy diciendo nombres.

¿Cómo puede hacer un diputado para pagar canastas?

Sin duda cada quien busca sus apoyos, sus respaldos.

Al googlear su nombre uno de los primeros resultados es uno en que usted se define fiel a la dirigencia. ¿Es real eso?

No recuerdo haber dicho eso. Es más: ha quedado evidenciado que soy de las pocas personas que ha votado diferente a la actual dirección, recuerdo que fuimos, hace un par de convenciones, unos compañeros de La Libertad los que nos opusimos a la reforma de los estatutos que le quitó el poder a las bases porque las bases deben decidir todo en las elecciones internas. Creo que el partido ha cometido errores y uno de esos errores ha sido el modo en cómo elegimos las candidaturas.

¿Fue entre 2007, 2008?

Fue una gran reforma y se cambió la manera de elección. En ese momento once compañeros, incluyéndome, fuimos tildados de derechistas, pero nosotros estábamos claros que lo que pasaba era un proceso que no era correcto según las realidades del partido. Dicho y hecho. Yo, por ejemplo, en la elección del candidato a presidente fui la única que propuse al actual vicepresidente (Óscar Ortiz) como candidato a presidente.

Si ha disentido todo este tiempo, ¿cuáles han sido los efectos?

Todos somos parte de este proceso. Creo que es importante dentro del partido que todos tomamos decisiones por mayoría y esto lo puede decir todos los que estamos dentro. No puede venir uno a decirme que ha disentido y que después ha hecho algo diferente. Los procesos, y en este tema la manera de tomar decisiones uno puede disentir pero manda lo que dice la mayoría y nos sumamos a esa mayoría.

Eso suena como medio militar.

Si no que alguien me diga quién ha hecho diferentes las cosas. Yo me siento satisfecha porque tengo el valor de hablar. Otros solo critican pero no tienen el valor de hablar ni de votar diferenciado. Nosotros respetamos las decisiones que se hacen por mayoría.

¿Es correcto seguir tan verticalmente algo?

Hay que ver en qué consiste el concepto de democracia. Lo que usted está planteando es que nos rebelemos los que no estamos de acuerdo con el triunfo de Nayib. ¿Quién decidió? La mayoría de la población. ¿O no? Esa misma democracia aplica a los procesos internos de los partidos.

¿Está muerto el FMLN?

No. Sin duda cometimos grandes errores y los que no corregimos, incluso el no tener una apertura real en el padrón nos ha pasado facturas, y no escuchar a la gente y no corregir los errores, no diferenciarnos del Gobierno en las cosas que el Gobierno se equivocó. Pero dependerá mucho de la próxima dirección. Somos el único partido de izquierda, nos vamos a enfrentar a un proceso coyuntural complicado porque la gente sigue entusiasmada del presidente electo.

Parece que ahora ya no interesa ser de izquierda o derecha, parece que interesa la resolución de problemas.

El pragmatismo puro como dicen algunos políticos

Quizá, no sé. Bukele abanderó un discurso de izquierda…

Después de centro y después dijo que ni de izquierda ni derecha y el centro…

El punto es si al final le valdrá de algo al FMLN decir que es el único partido de izquierda.

Tengo una diferencia con su planteamiento porque en las últimas encuestas la gente si algo tiene es un tema ideológico. ¿Cuál fue uno de los problemas del FMLN? Alguna gente dudó definirse de izquierda. Eso no lo debemos cometer. ¿Quiénes votaron por el presidente electo? La gente dejó de creer que somos un partido de izquierda capaz de resolver sus necesidades. Mucha gente le compró el discurso. Mucho de nuestro votante votó por él y se lo puedo decir porque nos lo dicen ahora, porque creyeron en su discurso de izquierda.

¿Qué tipo de oposición debe ser el FMLN?

El FMLN debe ser una oposición constructiva, no destructiva. Ambos nos vamos a necesitar y vamos a tener que bajar, lo digo por él, el nivel de prepotencia.

¿Óscar Ortiz puede garantizar ese papel?

Él y cualquiera de los otros cuatro.

¿Cuántos militantes tiene el padrón del FMLN?

40,000 militantes.

Desde el año pasado vengo escuchando quejas de gente que dice que estaba en el padrón y de pronto la sacaron. ¿Quién decide eso?

Debemos crear un nuevo padrón acorde con las realidades del partido. El padrón lo hemos tenido cerrado desde hace muchísimos años y no hemos tenido la oportunidad de verdaderamente revisar que mucha gente que está en el padrón ya no quiere estar con nosotros porque ha tomado la decisión soberana y voluntaria de irse con otros partidos. Después de eso hay muchas críticas de la exclusión o que hemos expulsado. Recordemos que tenemos ley de Partidos que prohíbe la doble afiliación y la ley dice que vale la afiliación última hecha por el ciudadano. En el caso de La Libertad: de los 3,000 que éramos, más de 200 personas firmaron con Nuevas Ideas. ¿Cómo puedo obligarlas a quedarse si no quieren? Ellos decidieron dejar de confiar en el FMLN. Ya quisiéramos que esa gente regrese, esa es la tarea que debemos hacer. Siempre he dicho a los compañeros: por qué vamos a juzgar a los que se fueron, por qué mejor no me cuestionó yo la razón por la que ellos se fueron. ¿Por qué esa gente se fue? No confió en nosotros, no le cumplíamos las expectativas.

Muchos se afiliaron a Nuevas Ideas, sí, pero conozco otra gente que anda con la camisa del FMLN siempre.

De esos hemos conocido muchos, hasta concejales nuestros, directivos municipales nuestros, se afiliaron a Nuevas Ideas. Entonces cuando usted me dice eso mire. Veamos el cierre de campaña con Hugo, fue espectacular. ¿Cuánta gente de esa votó por nosotros? ¿Cuánta gente votó por Nuevas Ideas? La misma reacción tuve al conocer eso. Conozco mucha gente de Santa Tecla y cuando de repente me dieron del TSE quienes eran los firmantes de Nuevas Ideas y voy viendo los de Tecla yo no lo podía creer: eran compañeros con los que yo trabajo, eran jefe de centro nuestros, eran supervisores nuestros. Por supuesto que nos extrañamos. Mucha gente cree, y es parte de lo rumorado, que hemos sacado a la gente por sacarla. No: eso lo hizo el TSE.